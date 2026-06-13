Shakira reapareció en redes con un video en el que baila el tema Mundialista "Dai Dai" y anuncia el inicio de su gira "Las mujeres ya no lloran" en Estados Unidos, y generó cientos de comentarios con reacciones por su "regreso" y por tratarse, según varios cibernautas, de la "verdadera Shakira" y no de la "sustituta".

Después de que la colombiana encabezara la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, en redes se armó un gran alboroto porque para muchos no se trataba de la verdadera Shakira, si no de "una doble".

Las sospechas se basaban principalmente en que no se quitó las gafas oscuras durante su presentación para supuestamente no ser descubierta; para algunos no bailó como la colombiana y su cabello y estatura eran otros, no los de la auténtica artista.

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Memes y teorías de conspiración atascaron las redes y las publicaciones de la cantante de 49 años, quien para algunos se pudo haber sometido a un procedimiento estético previo a la inauguración, por ello es que en algunas fotos luce con el rostro un poco más hinchado que como se ve en un video compartido un día antes.

Shakira un día antes de la inauguración del Mundial 2026. Captura de pantalla del video compartido por la cantante en su Instagram.

Shakira y Danny Ocean. Instagram shakira

La cantante ignoró la polémica en redes y compartió varis fotos del día de la inauguración en las que también posó con gafas.

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"Para todos esos que andan diciendo que no es ella". "¿Pero si eras tú?". "Y si el drama eran las gafas … pues aquí viene ella con otras". "Shaki, mi tía que si sí eras tú o no, que no ha podido dormir con esa duda. Besos". "Shakira te amamos, pero por favor ya no te hagas más retoques en la cara.. eres bellísima", se lee.

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Instagram shakira

Hace unas horas, para anunciar el arranque de su gira en Estados Unidos, compartió un video descalza bailando "Dai Dai", y la ola de reacciones positivas no se hicieron esperar, apareció sin gafas y con un atuendo muy jovial.

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Shakira reaparece bailando y sin gafas; en redes aplauden su regreso.

"No te atrevas a mandar a la doble". "Esta es shakira...". "La verdadera Shakira volvió", se lee entre los comentarios que también bromearon con la loca teoría de la "doble": "¿Pero las vas a cantar y bailar tú o la doble que se inventaron en internet?", se lee entre los comentarios.

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