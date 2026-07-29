El escritor peruano David Antonio Silva Rojas obtuvo el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat por su novela “Donde el agua trabaja”, una historia que explora la explotación laboral y las formas contemporáneas de la vulnerabilidad a través del silencio como elemento compositivo, señaló el Jurado esta mañana al dar a conocer el galardón.

“‘Donde el agua trabaja, construye la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces con un lenguaje sutil, oraciones breves como el goteo de los regadores en las viñas, sin caer nunca en la tentación del panfleto ni la declamación´”, señaló Cristina Rivera Garza, presidenta del jurado en el que también estuvieron las escritoras Selva Almada y Mónica Ojeda.

Rivera Garza abundó sobre la historia: “Una mujer joven deja su pueblo para trabajar como cosechera temporaria en una región lejana de su país. Es magistral el uso de los silencios. Tal vez justamente el silencio sea lo más elocuente de la novela. El silencio como lazo entre la narradora y la única amiga que hace en el trabajo. El silencio ante las injusticias de los capataces, el silencio extendido como una mancha voraz. Como si toda la novela estuviera dicha bajo el agua. Es también notable el modo en que a medida que avanza el relato algo ominoso, algo escalofriante, espesa su textura sin llegar nunca a nombrarse”.

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Enlazado vía streaming, David Antonio Silva Rojas, aseguró que la historia tuvo su origen en una frase que el año pasado una trabajadora agrícola le dijo y que él nunca he podido olvidar: “Aquí pasan muchas cosas que nadie cuenta”. Relató que en ese momento terminaba una investigación sobre la trata de personas que hizo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Visitó los paraderos donde antes del amanecer cientos de personas esperan los buses que los llevan a los campos y escuchó sus historias.

“Durante muchos años, escuché hablar del éxito de agroexportación de mi país, de sus cifras, de su crecimiento. Yo quise escribir sobre las personas que hacen posible ese éxito, que sin embargo nunca ocupan el centro de la historia”, dijo el escritor, quien agregó que él quiso contar la historia de personas que sacrifican parte de su propia vida para ofrecer un futuro mejor a quienes aman, que resisten porque alguien las espera del otro lado de ese gran esfuerzo que hacen.

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Esa historia fue la que eligió el Jurado, por unanimidad, para otorgarle el premio que está dotado con 20 mil euros y contempla la publicación simultánea de la novela ganadora en México, Colombia, Argentina, Perú, España, y digital en el resto de América Latina.

Cristina Rivera Garza aseguró que esta novela va a dar mucho de qué hablar, “tiene un gran futuro y qué bien empezar un premio justo con algo que nos gusta mucho y de cuya existencia las tres integrantes del jurado estábamos muy orgullosas”.

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Durante el anuncio del ganador del el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, Guillermo Quijas, director general de Almadía aseguró que la edición independiente ha demostrado que no solo publica libros: también crea espacios para que la literatura circule, se encuentre con los lectores y siga creciendo.

“Este premio quiere sumarse a ese conjunto de iniciativas —ferias, librerías, festivales y otros proyectos editoriales— que han fortalecido un ecosistema diverso y profundamente comprometido con los libros”, afirmó Quijas.

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