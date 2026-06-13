La modelo y empresaria estadounidense Tyra Banks inició un proceso legal contra Netflix por difamación, al acusar a la plataforma de manipular su participación en "Reality Check: Inside America's Next Top Model", la docuserie que revisa algunas de las polémicas del reality de modelaje que produjo y condujo durante más de una década.

De acuerdo con la demanda presentada el 13 de junio y revisada por People, la también conductora sostiene que fueron omitidos fragmentos clave de una entrevista de tres horas y media en la que respondió a diversos cuestionamientos sobre el programa. Según su versión, de toda la conversación apenas se utilizaron 16 minutos en la edición final.

La empresaria explicó que aceptó participar en el documental porque consideraba que los espectadores merecían una conversación honesta sobre el legado de America's Next Top Model, "tanto sus aciertos como sus errores".

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"Hay aspectos del programa por los que la señora Banks asume responsabilidad y quería que los seguidores de ANTM escucharan eso directamente de ella", señala el documento judicial.

Sin embargo, la exsupermodelo afirma que los fragmentos seleccionados fueron sacados de contexto y reorganizados para respaldar una narrativa falsa y difamatoria que no reflejaba la realidad.

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"Netflix la promocionó como la crónica definitiva e imprescindible de America's Next Top Model. El género importa. Quienes ven un documental no esperan drama fabricado ni narrativas construidas; esperan hechos. Como se les prometió un documental, así fue como los espectadores interactuaron con la serie", añade el escrito.

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En la producción, Banks asumió responsabilidad por varias de las controversias asociadas al programa, estrenado en 2003, pero también cuestionó algunos de los temas abordados, entre ellos el testimonio de la exconcursante Shandi Sullivan.

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Sullivan aseguró que fue víctima de una agresión sexual por parte de un modelo durante la segunda temporada, realizada en Italia. La exconcursante sostiene que estaba inconsciente debido al consumo de alcohol cuando ocurrió el hecho. No obstante, asegura que la producción presentó la situación como un caso de infidelidad, ya que tenía novio en ese momento, y no como una presunta agresión sexual.

En "Reality Check: Inside America's Next Top Model", la conductora aparece reconociendo que conocía las acusaciones, aunque afirma que no participaba en la producción ni en la edición de las historias mostradas en pantalla.

En la demanda, la empresaria añade: "Peor aún, la narrativa falsa construida por los productores mediante edición selectiva, omisiones deliberadas y manipulación minuciosa del material dio a entender que la señora Banks permitió conscientemente que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa, explotó ese trauma para obtener audiencia y luego ni siquiera podía recordarlo cuando fue cuestionada. Esa narrativa es una completa fabricación que Netflix transmitió a millones de personas en todo el mundo".

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La modelo también respondió a las acusaciones de haber ignorado denuncias sobre conducta inapropiada por parte de un integrante habitual del elenco. Según su versión, cuando recibió el reporte compartió la información con otros ejecutivos y se aseguró de que el asunto fuera escalado a la cadena televisiva.

Asimismo, aseguró que la producción fue suspendida temporalmente para que tanto el elenco como el equipo de trabajo recibieran capacitación sobre acoso sexual impartida por especialistas externos.

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Banks exige una compensación por daños que incluye la pérdida de futuras oportunidades de negocio, disminución de ingresos y otras afectaciones económicas derivadas de la difusión del documental.

El estreno de la docuserie dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunas exconcursantes salieron en defensa de la empresaria y destacaron el impacto positivo que tuvo en sus carreras, otras compartieron experiencias negativas sobre su paso por el programa.

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