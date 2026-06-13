El amor no distingue ni raza, nivel social, edad, ni profesión, porque en el ambiente artístico de México han existido romances muy sonados entre futbolistas y actrices, quienes en su momento se mostraban en todos lados de la mano y sonrientes, aunque en la gran mayoría de los casos no hubo final feliz.

DANIELA CASTRO Y JORGE CAMPOS

En la década de los noventa, "El Brody", como también se le conoce al ahora comentarista, era una de las figuras más destacadas del futbol mexicano, por su espectacularidad como arquero y delantero, y ella era una de las protagonistas juveniles más importantes de Televisa; así que como era de esperarse su noviazgo llamó mucho la atención, sobre todo cuando se comprometieron y comenzaron a hablar de la boda. Pero la distancia, debido a los constantes viajes de Jorge Campos, y la apretada agenda de Daniela Castro, comenzaron a hacer mella en la relación, pero mucho más los celos y la actitud posesiva del futbolista, pusieron punto final a la relación.

Lee también Del "Siquitibum" a "Adelante México": las canciones que hicieron cantar a México durante el Mundial de 1986

KATE DEL CASTILLO Y LUIS GARCÍA

La estrella de "La reina del Sur", conoció al ahora comentarista de deportes cuando estaba en su etapa final como jugador. Se casaron en 2001 después de un año de noviazgo, y lo que parecía ser un cuento de hadas, se convirtió en una historia de terror para la actriz, debido a la violencia de género que vivió por parte de su entonces marido, la cual fue de lo psicológico a lo físico, ya que varias veces la golpeó e intentó ahorcarla, según contó en una entrevista en 2017 para la campaña Real Women Real Stories; así que aprovechó el viaje de Luis García al Mundial Japón-Corea del Sur 2002, en el que participó como comentarista, para escapar de su casa y posteriormente pedir el divorcio.

Parejas de famosos que han padecido violencia de género

"Pasé varios años intentando recuperar esa confianza en mí misma, especialmente a respetarme de nuevo... Nadie debería romperte de esta manera", expresó Kate del Castillo en dicha entrevista, que formó parte de una campaña contra la violencia contra las mujeres.

Lee también Shakira reaparece sin lentes y alborota a fans: "¡La verdadera Shakira volvió!"

[Publicidad]

ADRIANA LAVAT Y RAFA MÁRQUEZ

La pareja se conoció en un evento organizado por Televisa, empresa para la cual ambos trabajaban, ella como actriz y él como parte del Club América. El flechazo fue inmediato porque tan sólo un mes después de conocerse decidieron casarse, primero en 2001 por lo civil y en 2003 tuvieron una fastuosa boda religiosa.

Ella abandonó su carrera y siguió a su marido, primero a Mónaco y luego a España, donde él jugaba, por lo que se dedicó a su hogar y a sus dos hijos, Santiago y Rafaela; pero el matrimonio se deterioró y terminaron separándose en 2006. Al poco tiempo se destapó el romance entre Rafa Márquez y la modelo Jaydy Michel, exesposa de Alejandro Sanz; lo que afectó mucho a Adriana Lavat porque el divorcio no se había concretado. Esto sucedió en 2007, luego comenzaron las disputas por la pensión alimenticia y la manutención de sus hijos, que se alargaron por una década.

Lee también Katy Perry, Lisa y Anitta deslumbran en la inauguración del Mundial 2026 con una celebración multicultural

[Publicidad]

Adriana Lavat y Rafael Márquez. Foto: Archivo

BELINDA Y GIOVANI DOS SANTOS

Belinda y Giovani dos Santos, como se les nombraba en ese tiempo, se conocieron en 2006 en Barcelona, pero el romance no se dio hasta que él regresó a México para las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010. Las cosas no estuvieron fáciles en ese momento, porque ella estaba a punto de lanzar su álbum "Carpe Diem" y él acababa de llegar al club inglés Tottenham, así que el tiempo no sobraba. Para 2009 su relación ya era pública y formal, así que constantemente tenían las cámaras de los medios encima, y en esa época surgió la llamada Beliseñal, la cual Giovani hacía cada que anotaba un gol y lo dedicaba a su novia; al final la distancia ganó y estos jóvenes enamorados terminaron su noviazgo en 2010.

Lee también ¿Hubo desaire? Esto dijo Belinda sobre su encuentro con Salma Hayek en el Mundial 2026

La cantante y el futbolista mantuvieron una relación hace ya varios años. Foto: Archivo.

GALILEA MONTIJO Y CUAUHTÉMOC BLANCO

Era inicio de los dos mil y comenzaba a sonar muy fuerte en los medios de comunicación el posible romance entre la actriz y conductora y el llamado "Divo de Tepito", quien estaba en su mejor momento profesional; pero el romance se confirmó en 2002 cuando Galilea Montijo ganó el reality "Big Brother VIP". Entonces él la recibió en el foro hincado y con anillo de compromiso en mano. A pesar de que estaban comprometidos, su noviazgo pasó por varios altibajos, rupturas y regresos, pero finalmente todo se terminó entre ellos en 2005. Se decía que por una infidelidad por parte de él con la también actriz Rossana Nájera, pero Galilea ha dicho que fue en los mejores términos y guarda el mejor recuerdo de Cuauhtémoc Blanco.

[Publicidad]

Galilea Montijo: parejas con las que estuvo a punto de casarse

rad