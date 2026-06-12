Durante la inauguración del Mundial 2026, Belinda y Salma Hayek coincidieron en el Estadio Ciudad de México mientras se tomaban fotografías en el backstage. Sin embargo, una breve interacción captada en video fue suficiente para que algunos usuarios en redes sociales interpretaran que la actriz veracruzana había desairado a la cantante.

La grabación comenzó a circular en distintas plataformas y muestra a ambas figuras posando para las cámaras mientras reciben elogios de algunas personas presentes. Cuando Belinda intentó despedirse de Salma con un beso, la actriz volteó repentinamente para dar unas indicaciones a otra persona, un gesto que para algunos internautas pareció interrumpir el momento entre ambas.

No obstante, segundos después, Hayek tomó a la cantante del brazo para despedirse y desearle suerte. Antes de separarse, intercambiaron unas rápidas palabras. “Estamos en contacto”, le dijo Belinda, quien parecía tener prisa por continuar con sus compromisos.

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Pese a ello, algunos usuarios reaccionaron al video con comentarios como: “¿Cómo que Salma le despreció el abrazo, no?”, “Qué grosera Salma”, “Salma hizo lo mismo que Nicole Kidman”, “Qué groserita se miró Salma” y “Si de por sí no me cae bien Salma, con esto que le hizo a Belinda menos”.

Horas más tarde, la artista fue cuestionada sobre lo ocurrido.

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“ (Salma) Es lo máximo. Me dio hasta una nalgada de la buena suerte. Muy linda”, expresó con tranquilidad durante un encuentro con medios retomado por el programa “Hoy”.

Además, describió a la protagonista de “Son como niños” como una mujer muy simpática. “Me cayó muy bien”, aseguró.

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Belinda formó parte del espectáculo inaugural al interpretar “Por ella”, una de las canciones oficiales del Mundial junto a Los Ángeles Azules, mientras que Salma Hayek fungió como embajadora inaugural de la FIFA.