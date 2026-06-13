La música del Mundial es esencial y más cuando se trata de la hecha por el país sede. Hace 40 años, en el Mundial de México 86 se dio una cifra importante de creaciones que han caído varias en el olvido, pero que en su momento fueron éxito de radio.

Actualmente un vinilo con alguna de esas canciones supera hasta los mil pesos en grupos de venta en redes sociales. Pero están por fortuna en YouTube, donde pueden ser recordadas.

"BIENVENIDOS"

La organización del Mundial convocó a un concurso para encontrar el tema de la justa deportiva y se eligió al programa "Siempre en domingo" para presentar a los interesados. Desde un inicio el grupo Copal y su composición, una mezcla de tonos pop y folclóricos, atrapó a la audiencia. La letra invitaba a todos a ser amigos en la emoción, promoviendo la fraternidad y diciendo que México recibía a todos como amigos. "La puerta está abierta, el alma dispuesta", se oye en uno de los versos. Hubo versión en inglés en la voz de un cantante llamado Joe Hood, quien no volvió a grabar nada más.

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"MÉXICO 86"

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El chileno Juan Carlos Abara fue el encargado de componer este tema en donde la frase "el mundo unido por un balón" sobresale. Emilio Azcárraga desechó la primera versión que hablaba de México porque decía que no le causaba nada de emoción, la cual era necesaria para el pueblo mexicano que atravesaba el dolor del terremoto de 1985. Fue entonces que Abara comenzó entonces con el verso de "mi tierra que se viste de historia y tradición, ofrece a quien la quiere, su altivo corazón". El mismo compositor recuerda que cuando Guillermo Cañedo, directivo en la FIFA, oyó "el mundo unido por un balón", la escogió como la principal para promover a coro.

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"TEMA DE PIQUE"

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Pique, la mascota del Mundial que era un chile jalapeño con sombrero y largo bigote, tuvo su propio tema. "El gol es la alegría del Mundial 86, confianza en el deporte eso es mi México, el pique ha comenzado, en juego está el balón, latir de corazones, al ver que se ha anotado el primer gol", era el verso que chicos y grandes se sabían de memoria. La canción, junto con "México 86", era vendida en disco de 45 revoluciones por minuto en puestos de periódicos, bajo el concepto Disco Poster.

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"SIQUITIBUM (AL RITMO DEL MUNDIAL)"

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Mauricio del Valle compuso esta rola interpretada por el pegajoso nombre de Nacho Golacho. El creativo aprovechó la famosa porra del "chiquitibum, a la bim bom ba" para convertirla en su centro, vestida con un hombre que contaba cómo había conocido a una güerita que había llegado para ver a los mexicanos anotar su primer gol. El tema formó parte también de la campaña de una marca cervecera en donde lució una joven llamada Mar Castro, quien como la playera le quedaba ajustada, la recortó a la mitad y se convirtió en imán de público. Durante el evento Nacho Golacho montó un espectáculo en diversos lugares de la Ciudad de México.

"ADELANTE MÉXICO"

Canción interpretada, aunque usted no lo crea, por algunos jugadores de la Selección Mexicana. Ahí estaban Javier Aguirre, actual director técnico tricolor; Javier Hernández (papá del "Chicharito"), Carlos Hermosillo, ahora comentarista deportivo; Miguel España, Tomás Boy y Fernando Quirarte tratando de ser entonados y tener ritmo para decir "el equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará, con estadio y afición, con arrojo y con valor, jubiloso de ser anfitrión". Se dice que realmente sólo algunos cantaban como el mediocampista Carlos de los Cobos. Cuando México derrotó a Bulgaria en octavos de final, Televisa lanzó un video promocional con acciones de los anteriores partidos. Podía comprarse en un disco de 33 revoluciones por minuto que en su cara B tenía "La ola verde", también cantada por el equipo mexicano.

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