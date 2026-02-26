Más Información

Una fuente, aparentemente, cercana a la familia del y el , dio a conocer que los hijos de ambos, Katherine Hartley -fallecida el 23 de febrero- y -acusado de asesinar a su madre y padre- fueron buenos amigos en la infancia y la juventud, época en la que compartían el deseo de hacerse de una trayectoria en la que no fueran asociados a la fama y al éxito de sus progenitores.

"Daily Mail" publicó un artículo en el que citó a una fuente que asegura haber sostenido una relación cercana tanto con los Short, como con los Reiner, por lo que aseveró que atestiguó la amistad que unió a Ketherine y Nick.

La historia de "Daily Mail" llama la atención, especialmente, por el curso que tomó la vida de ambos; Katherine se quitó la vida hace sólo unos días, luego de padecer depresión por años, mientras que Nick está en prisión, en la espera de ser juzgado por el presunto delito de homicidio en primer grado, por el asesinato de su madre (Michele) y su padre.

La fuente contó que ambas familias vivían sólo a unos minutos de distancia pues, desde hacía décadas, ambas residían en Brentwood, California y, desde esa época, existía una estrecha amistad entre Martin y el director de "When Harry met Sally", la que después se extrapoló a los tres hijos que cada uno tuvo, con sus respectivas esposas.

"Martin y Rob eran muy unidos, pasaban vacaciones juntos, celebraban cumpleaños, cenaban juntos y los niños siempre estaban juntos, prácticamente, crecieron juntos", expresó.

Pese a que Katherine y Nick no eran los únicos hijos de los integrantes de Hollywood; Short también es padre de Oliver y Henry, mientras que que Rob tuvo -además- a Jake y Romy, entre los dos -como asegura la fuente- creció una conexión particularmente especial.

"Se conectaron por ser hijos de famosos, era una conexión que tenían porque, ambos, intentaron encontrar su propio camino en la vida y fue muy difícil. ´Los jóvenes de Hollywood´ suelen ser miserables, es común, querían su propia identidad, no querían que los llaman ´hijos de tal o cual persona´", consideró.

La fuente también reveló que, en los últimos años, los jóvenes se habían mantenido distanciados, así como también hizo referencia a la reacción de Hartley al conocer que, posiblemente, la muerte de los Reiner fue responsabilidad de su hijo.

"Estaba muy disgusta, fue deprimente, sentía repulsión por Nick y los asesinatos, estoy segura de que afectó su salud mental, fue duro".

