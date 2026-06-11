Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Llegó el día del Mundial y la CDMX tiene obras pendientes. Gobierno gasta 586 MDP en salario de la CNTE en paro. Irán cierra el estrecho de Ormuz tras ataque de EU. La derrama por el Mundial golea al bajón laboral. Alejandro Fernández confiesa su sentir previo a cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial: "muy nervioso". Además, ¿cada cuando se debe lavar la regadera del baño? Dale play y... ¡Entérate!