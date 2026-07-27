Espectáculos | 27-07-26 | 13:03 |

Guanajuato. Pocas  tienen como protagonistas a personajes de la tercera edad, pero ahora se ha sumado una nueva apuesta con , Alexis Ayala y Hernán Mendoza como protagonistas

”, que actualmente compite en el , es un un dramedy en el que los personajes de Beato (“Cada minuto cuenta”) y Mendoza (“Después de Lucía”) son un matrimonio que ha caído en la cotidianidad enmedio de la jubilación y se ve cruzado por un actor conocida (Ayala) que a través del baile crea una infidelidad. 

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La dirección y guion es de Gilberto González Penilla (“Los Hámster” y “Amores incompletos”). 

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, si revisamos en la mayoría los protagonistas son jóvenes o de edad media, de unos 30 o 40 años y trabajan haciendo publicidad y se ha estancado justo en ese rango”, comenta el realizador. 

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“A mí, en lo personal, me llama mucho la atención las historias de más adultos, porque todos vamos para allá y uno de mis miedos es llegar a un punto de la vida igual y no poder reinventarme”, agrega. 

“Bailando solo” tuvo su semilla en un cortometraje escolar del propio realizador en 2010, que luego adaptó a largometraje el cual por diversas circunstancia no pudo levantar por más de una década. 

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La tercera edad es un tema que ha sido tomado en cintas nacionales como la comedia de humor negro “Club Eutanasia” y la taquillera “El estudiante”, en la que un hombre mayor regresaba a la escuela. 

La nueva cinta se presentó en una función en el Teatro Juárez, sede principal del certamen, donde la gente gritó tomando partido por alguno de los personajes. 

y en estos personajes llegan a una edad en donde de pronto la vida cambia por completo; para mi es interesante cómo la vida que crees ya está hecha a los 60 o 65 años, puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y hay que adaptarse”, apunta González Penilla. 

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“Recibí muchos rechazos (de fondos gubernamentales) por cinco años, no la querían, pensé que ya tenía que dejarla y de pronto nos dieron Eficine. Con las empresas (aportantes) no hubo problema porque justo les llamó la historia por retratar a personajes de cierta edad que hablan de soledad y segundas oportunidades”, subraya. 

La película comienza ahora un camino festivalero, esperando un pronto estreno en salas comerciales. 

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melc

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