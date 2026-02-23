Más Información

"TMZ" reporta que , , por la muerte de su madre Michele y su padre Rob, se ha declarado . El medio difundió el video en donde el joven se encuentra en en la lectura de cargos, acompañado de su asesora legal, la abogada Kimberly Green.

Durante la lectura de cargos de Nick, este se declaró inocente, luego de que, a partir del 15 de diciembre, día en que fue arrestado, se convirtiera en el principal sospechoso del homicidio de sus progenitores, asesinados el día anterior -14 de diciembre-.

Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, fue el encargado de leer los cargos de Reiner, de 32 años, en los que está incluído el presunto delito de asesinato en primer grado y una alegación, en circunstancias especiales, como reporta el medio estadounidense.

Lee también:

De resultar culpable, medios internacionales afirman que Nick podría ser condenado a pena de muerte.

Mientras tanto, Hochman, quien tuvo un encuentro con la prensa, tras terminar la reunión legal, afirmó que las investigaciones siguen su curso permanente y que, en la actualidad, están en la espera de un informe forense que les permita preoseguir con el proceso.

"Este caso es extremandamente serio y requiere un muy riguroso proceso, estamos observando todos los agravantes y meditando las circunstancias; tomaremos toda la información para un riguroso análsis", dijo.

También expresó que, la próxima ocasión en que se de a conocer un avance en el proceso, de forma pública, será en la audiencia premilinar que tendrá lugar el 29 de abril.

Lee también:

Green, la abodaga de Reiner, fue captada a su salida de los juzgados y, cuando fue cuestionada por "TMZ", acerca de cuál había sido la reacción del joven, de que tendrá que esperar poco más de dos meses para que su caso vuelva a ser abordado, se limitó a expresar la frase "sin comentarios".

Antes de Green, Nick había sido defendido por Alan Jackson, sin embargo, decidió retirarse del caso el 7 de enero y, poco tiempo después, en una conferencia que ofreció a medios afirmó que el joven

