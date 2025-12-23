Más Información

A poco más de una semana del terrible hallazgo de los cuerpos de y su esposa Michele, nuevos documentos oficiales han sido filtrados a los medios.

El portal estadounidense, TMZ, compartió los certificados de defunción de la pareja, en los que se confirman nuevos detalles del homicidio.

Los documentos emitidos por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, aclaran que el cineasta y su pareja fueron asesinados y menciona como causa de muertemúltiples heridas por objetos punzantes”.

En el informe también se especifica que las lesiones fueron provocadas “con un cuchillo, por otra persona”, la descripción que se da formalmente a los homicidios.

El pasado 14 de diciembre, el director de "Cuenta conmigo" y su pareja fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles. El caso dio giro dramático cuando se señaló a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como el presunto responsable del crimen.

Horas más tarde, el joven de 32 años, fue detenido sin derecho a fianza. Reiner (hijo) fue acusado formalmente de dos cargos de homicidio en primer grado y comparecerá ante la corte el próximo 7 de enero.

Según las investigaciones iniciales fue Romy, hija menor de los Reiner, quien descubrió los cuerpos y posteriormente llamó a emergencias. Una fuente citada por The New York Times, reveló que la chica acudió al lugar luego de recibir una llamada de un masajista que tenía una cita programada en el domicilio.

