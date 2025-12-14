Hollywood vuelve a vestirse de luto, ahora con la trágica muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la pareja habría sido encontrada sin vida en su mansión de Los Ángeles y, presuntamente, presentaban heridas correspondientes con un arma blanca.

Según informó el sitio, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, cuando el departamento de bomberos acudió al domicilio después de recibir una llamada de emergencia. Sin embargo, al llegar al lugar reportaron el hallazgo de los cuerpos de un hombre, de 78 años, y una mujer, de aproximadamente 68, sin signos vitales.

Minutos más tarde, agentes de la policía arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, y el caso se turnó a la División de Robos y Homicidios.

Hasta el momento, el departamento de policía no ha dado mayores detalles, ni ha confirmado oficialmente las identidades de los cuerpos.

¿Quién fue Robert Reiner?

Originario del Bronx, en Nueva York, Robert Reiner nació en una familia vinculada al entretenimiento: su padre fue el comediante y director Carl Reiner y su madre la actriz Estelle Reiner.

Estudió en la Universidad de California y desarrolló una carrera que abarcó actuación, dirección, guion y producción cinematográfica.

Su primer gran éxito vino como actor, interpretando a Meathead en la serie "All in the Family" en 1970, papel que le valió premios y atención internacional.

Como cineasta, dirigió películas como "This Is Spinal Tap", "The Princess Bride", "Stand by Me" y la icónica comedia romántica "When Harry met Sally", protagonizada por Meg Ryan.