El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles en películas "The Mask" y "Pulp Fiction", fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, según confirmó su antiguo representante al diario estadounidense New York Post.

El cuerpo de Greene, de 60 años, fue hallado el viernes inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo, según la policía, y Gregg Edwards, su representante durante más de 10 años, que lo confirmó al diario estadounidense.

El forense determinará la causa de la muerte, aunque la Policía no sospecha que haya ocurrido nada ilícito

Peter Greene, nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990 del siglo pasado.

Además de sus papeles en "The Maask" (1994) y "Pulp Fiction" (1994), también participó como actor en "The Usual Suspects" (1995), entre otros trabajos.

En "Pulp Fiction", la famosa película de Quentin Tarantino, interpretó a uno de los villanos más recordados de la historia del cine moderno: el violento y perturbador Zed.

El mismo año protagonizó en "The Mask" uno de sus papeles más entrañables, el de un delincuente llamado Dorian Tyrell.

Comenzó a actuar a los 25 años en Nueva York en el teatro, antes de dar el salto al cine, donde se especializó en villanos y policías corruptos.

A lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 películas y series, y se puso a las órdenes de directores de la talla de Oliver o Guy Ritchie.

En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión.

