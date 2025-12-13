Más Información

Abraham Quintanilla, el papá de la fallecida cantante Selena Quintanilla murió a los 86 años, así lo informó vía redes sociales su hijo Abraham Quintanilla con un breve mensaje:

"Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy...".

Abraham Quintanilla, padre de Selena, nació en 1939 en Corpus Christi, Texas, y formó parte de una banda musical en su juventud antes de dedicarse a su familia. En 1971 nació Selena, su tercera hija, y en la década de 1980, al notar el talento de sus hijos, impulsó la creación de Selena y Los Dinos, la sacó de la escuela para que se enfocara en giras y presentaciones en su restaurante PapaGayos.

Esta etapa inicial marcó una relación de guía estricta y apoyo profesional inquebrantable.​

Foto:Archivo
Foto:Archivo

Durante el ascenso de Selena en los años 80 y 90, Abraham actuó como mánager, productor y figura central en su carrera, fundando Q Productions en 1993 para manejar su éxito internacional.

Las tensiones surgieron en 1990 cuando Selena inició una relación secreta con Chris Pérez, guitarrista de la banda; Abraham lo despidió al descubrirlo, al verlo comouna amenaza, aunque Selena y Pérez se casaron en 1992 a escondidas, lo que eventualmente llevó a su reconciliación.​

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham lideró el legado familiar, produjo álbumes póstumos, documentales y creó la Selena Foundation para ayudar a niños en crisis. Publicó su libro de memorias en 2021 y mantuvo el control del imperio musical hasta su fallecimiento.

rad

