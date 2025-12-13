El corazón de la reina del Tex Mex, Selena Quintanilla, siempre estuvo dividido entre dos hombres, su esposo Chris Pérez y su padre Abraham Quintanilla, quienes llevaron una relación cordial y respetuosa pero distante, ya que el fundador de Los Dinos vio con recelo el hecho de que su hija comenzara su vida de casada siendo apenas mayor de edad (21 años).

Chris entró en la vida de Selena en 1989, cuando A.B. Quintanilla, hermano de Selena y productor de Los Dinos, lo invitó a audicionar para integrarse a la agrupación, ya que Roger García, guitarrista principal, dejaría la banda y necesitaban encontrar su reemplazo. En ese entonces Pérez formaba parte del grupo de la cantante texana Shelly Lares, y tenía planes de impulsar su propia banda de heavy metal, por eso traía una imagen rockera.

Fue precisamente esta primera impresión lo que no le gustó a Abraham Quintanilla cuando le hizo algunas pruebas, ya que temía que manchara la imagen familiar que tenía Selena y Los Dinos; fue el propio A.B. quien convenció a su padre y fue por eso que Chris se integró a la legendaria banda, donde aportó su talento como guitarrista en los siguientes dos años.

Fue hasta 1992 cuando se dio el noviazgo entre él y Selena, cuando en un viaje a Acapulco descubrieron que no sólo los unía la amistad, también sentían amor el uno por el otro, pero decidieron llevar su relación en secreto debido a que Abraham Quintanilla tenía un control muy estricto sobre sus hijos, alegando velar por el bien de la agrupación.

Cuando al fin fueron descubiertos por el padre de Selena, Chris fue despedido y Los Dinos tuvieron que seguir sin él. La pareja se mantuvo en comunicación de manera discreta y al poco tiempo, por petición de la cantante, se fugaron al condado de Nueces, Texas, donde contrajeron matrimonio sin la presencia de amigos o familiares, ya que el objetivo era que ella hablara primero con su familia de su boda secreta en los siguientes días, pero la noticia se dio a conocer por la radio a las pocas horas de haberse dado el “sí, quiero” ante el juez.

Como es sabido, el acercamiento entre Selena y su padre no se dio de manera inmediata, debido a que éste estaba furioso por este hecho, ya que consideraba que Selena había terminado con su carrera al casarse, y además con alguien como Chris, que tenía una imagen de chico rebelde.

Abraham Quintanilla dio el primer paso al buscar a su hija y a su marido para arreglar las cosas; esto incluyó un regalo de bodas, una casa para la familia Pérez Quintanilla justo al lado de la suya. De esta forma, Selena volvió al frente de Los Dinos y Chris como su guitarrista.

Selena Quintanilla y Chris Pérez tuvieron una intensa relación.

¿Qué pasó entre Abraham Quintanilla y Chris Pérez?

Después de la muerte de Selena (31 de marzo de 1995) comenzó un distanciamiento entre él y su exsuegro, quien no sólo lo dejó fuera de la herencia de Selena, ya que era Quintanilla quien administraba todo lo relacionado con la carrera de su hija y ella no había dejado testamento; también le pidió que abandonara la casa que alguna vez habitaron como familia.

Hace un par de semanas, durante una charla con la periodista Addis Tuñón, Chris Pérez le comentó que no vio nada malo en eso, porque la casa en donde vivió con Selena siempre perteneció a Abraham Quintanilla; entonces, al ya no estar su hija, estaba en todo su derecho de recuperarla.

Desde que él salió de la casa de Corpus Christi, en 1996, el trato de Chris con la familia Quintanilla ha sido cordial, aunque han tenido sus desavenencias, como en 2012 cuando Pérez anunció la salida del libro "Para Selena, con amor", donde al fin rompía el silencio y daba su versión de cómo fue su relación con la estrella texana.

Al principio, a la familia de la reina del Tex Mex no le gustó mucho la idea del libro, porque consideraban que en algunas partes era demasiado íntimo, pero al final dieron su bendición; donde no estuvieron de acuerdo fue cuando Chris anunció una serie basada en su libro, y fue demandado por Abraham Quintanilla, quien argumentó que este proyecto violaba un acuerdo de propiedades patrimoniales que ambas partes firmaron dos meses después de la muerte de Selena.

También en 2020 Chris denunció que, en el Museo de Selena, se había retirado todo rastro de su presencia en la vida de la cantante en dicho recinto, a lo que Suzette Quintanilla, hermana de Selena, desmintió al poco tiempo y el guitarrista se disculpó.

Chris Pérez ha explicado que se mantiene cercano a la familia de Selena, incluso los visita seguido en Q-Productions, donde don Abraham siempre estaba trabajando pese a su edad, 86 años, así que, a pesar de los 30 años que han pasado desde la muerte de su esposa, los sigue viendo como parte de su vida.

