Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

"ARCA", un viaje colectivo a través del teatro callejero

Llega al Museo de la Estampa el arte gráfico de indígenas

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

La experiencia del aprendizaje

El Colegio Nacional se encarrera en la digitalización de su patrimonio sonoro

Abraham Quintanilla, papá de quien falleció este 13 de diciembre, tuvo relación con el mundo del cine y la televisión: fue productor ejecutivo de la película “Selena” (1997), que lanzó al estrellato a , así como de “Selena, la serie” (2020), protagonizada por Christian Serratos.

En la primera fue interpretado por Edward James Olmos (“Miami Vice”), mientras que en la otra, por Ricardo Chavira (“Esposas desesperadas”).

Hay una tercera producción, “El secreto de Selena” (2018) con Maya Zapata y Jorge Zárate, en la que no tuvo participación alguna.

Con “Selena” y el trabajo de Olmos quedó completamente satisfecho, pues esta además continuamente en el set.

“Puedo decir que todo lo que ahí se ve es verídico, aunque, claro está, el guionista reconstruyó algunos pasajes”, dijo para Viva, en 2002.

“Eddie vivió en mi casa tres semanas, y sin darme cuenta me estudió a profundidad. Cuando vi la película me asombré porque aparecen aspectos de mi persona que no conocía; sin embargo, mi esposa me dijo que yo sí soy como en la película, lo que habla muy bien del trabajo de Olmos”, apuntó Quintanilla en esa ocasión.

Contrario a la imagen que daba hacia afuera, de un hombre serio y estricto, Olmos y el director Gregory Nava optaron también por darle humor.

Quintanilla estuvo presente en el set y eso sirvió, dice Olmos, a su trabajo, pues era un aliciente.

“Es un hombre gracioso, divertido y la película resaltó de alguna manera en cómo funcionaba la familia y fue bello. Le sorprendió la cantidad de idiosincrasias que tiene”, refirió Olmos, quien tuco que subir más de 10 kilos en su peso, para dar con el físico.

Para “El secreto de Selena”, Quintanilla no se metió en nada, pues la serie está basada en el libro de la periodista María Celeste Arrarás.

La producción no contó con la aprobación de la familia de Selena, por lo que no se dio el uso de las canciones interpretadas por Selena.

Jorge Zárate (“El infierno”) fue el encargado de darle vida al patriarca de los Quintanilla sin criticarlo y buscando humanidad.

El propio actor dijo en una entrevista que fue complicado porque siempre, cuando se trata de un personaje, se puede caer en el error de empatizar o no con él, lo que sesga todo.

“Lo vi en entrevistas y se ve alguien muy duro consigo mismo. Tras la muerte de Selena sólo lo vi llorar una vez y siento que era alguien que tenía esta idea de que los hombres no lloramos y se reprime mucho en su dolor, siendo alguien contenido. Eso me sirvió para ir definiendo y pensando cómo sería su personalidad”, apuntó Zárate.

Dónde ver las producciones: “Selena” (película) en HBO Max; “Selena, la serie” en Netflix y “El secreto de Selena” no está disponible en México.

