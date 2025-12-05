A ritmo del Tex Mex, es como la cantante británica Dua Lipa cerró su gira Radical Optimism Tour, en el escenario del Estadio GNP, donde emocionó a sus fans al escucharla cantar Amor Prohibido, éxito de la legendaria Selena Quintanilla.

Desde la mañana de este viernes 5 de diciembre, en las redes sociales se comenzó a debatir cuál sería el tema sorpresa que Dua Lipa interpretaría en su último concierto en la Ciudad de México y de su gira mundial, se hablaba de "Bésame mucho" en la versión de Luis Miguel, o "Querida" de Juan Gabriel, pero fue uno de los temas más representativos de la Reina del Tex Mex el ganador, "Amor prohibido".

"Ahora quiero presentarles con mucha emoción, la última canción sorpresa del tour. Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista, y su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, algo con lo que me identifico profundamente.

Siento que soy albanesa e inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense, honra sus raíces y su hogar. Así que esta noche voy a cantar una canción de la leyenda Selena, esto es Amor Prohibido", expresó Dua Lipa antes de poner a cantar a todos los presentes.

Apenas sonó la intro de este tema compuesto por la propia Selena yPete Astudillo, quien durante muchos años fue la segunda voz y coro deLos Dinos; los gritos emocionados de la gente se dejaron escuchar,para después cantar con ella esta canción de principio a fin.

Aunque Dua Lipa hizo una gran interpretación de este tema, en lasredes sociales muchos fans manifestaron su inconformidad por laelección que hizo la artista, argumentando que Selena no era mexicana,mientras otros subrayaban que también tenía origen mexicano, abriendoun debate entre fans.Entre las sorpresas que hubo en este último concierto, también estuvola presencia de Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón,quien fue la encargada de abrir esta presentación."Desde chiquita este estadio fue uno de mis sueños, he visto tanto demis artistas favoritos, creo que hay que manifestarlo"; expresó Bu,quien también reconoció el apoyo que recibe por parte de su hermanoOlmo, con quien compone y la acompaña en el piano, y lo definió como"un genio"..

