Más Información

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

A ritmo del Tex Mex, es como la cantante británica Dua Lipa cerró su gira Radical Optimism Tour, en el escenario del Estadio GNP, donde emocionó a sus fans al escucharla cantar Amor Prohibido, éxito de la legendaria Selena Quintanilla.

Desde la mañana de este viernes 5 de diciembre, en las redes sociales se comenzó a debatir cuál sería el tema sorpresa que Dua Lipa interpretaría en su último concierto en la Ciudad de México y de su gira mundial, se hablaba de "Bésame mucho" en la versión de Luis Miguel, o "Querida" de Juan Gabriel, pero fue uno de los temas más representativos de la Reina del Tex Mex el ganador, "Amor prohibido".

"Ahora quiero presentarles con mucha emoción, la última canción sorpresa del tour. Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista, y su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, algo con lo que me identifico profundamente.

Siento que soy albanesa e inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense, honra sus raíces y su hogar. Así que esta noche voy a cantar una canción de la leyenda Selena, esto es Amor Prohibido", expresó Dua Lipa antes de poner a cantar a todos los presentes.

Apenas sonó la intro de este tema compuesto por la propia Selena yPete Astudillo, quien durante muchos años fue la segunda voz y coro deLos Dinos; los gritos emocionados de la gente se dejaron escuchar,para después cantar con ella esta canción de principio a fin.

Aunque Dua Lipa hizo una gran interpretación de este tema, en lasredes sociales muchos fans manifestaron su inconformidad por laelección que hizo la artista, argumentando que Selena no era mexicana,mientras otros subrayaban que también tenía origen mexicano, abriendoun debate entre fans.Entre las sorpresas que hubo en este último concierto, también estuvola presencia de Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón,quien fue la encargada de abrir esta presentación."Desde chiquita este estadio fue uno de mis sueños, he visto tanto demis artistas favoritos, creo que hay que manifestarlo"; expresó Bu,quien también reconoció el apoyo que recibe por parte de su hermanoOlmo, con quien compone y la acompaña en el piano, y lo definió como"un genio"..

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]