Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos e imágenes de mientras comía en la taquería El Califa de León, en San Cosme, Ciudad de México (CDMX). Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar.

La visita de la intérprete de “Training Season” a la capital ha generado grandes expectativas, y los fans han compartido memes sobre los lugares que recorre y sus experiencias culinarias.

Lejos de los restaurantes exclusivos, Dua Lipa fue vista comiendo unos tacos en El Califa de León, un local abierto al público que se ha popularizado por haber obtenido una estrella Michelin.

Comentarios hacía Dua Lipa se viralizan en X

A través de un post, usuarios de X comenzaron a reaccionar en redes, celebrando que la cantante se alejara de la vida glamurosa para disfrutar una experiencia chilanga.

Entre los comentarios que se viralizaron destacan:

Qué épico cuando no solo van a los tacos para ricos jaja”,“Me encanta que no la hostigan, ella feliz de vivir el México real”,“Humilde mi chiquita”, “Ya nada más le falta comprar ropa en el tianguis”.

En sus historias de Instagram, Dua Lipa ha compartido varios momentos de su estancia en la CDMX, mostrando cómo disfruta la ciudad junto a amigos y familiares, mientras se prepara para sus conciertos en el Estadio GNP.

Por otro lado, usuarios también han difundido fotos de la cantante caminando por sitios emblemáticos de la vida nocturna chilanga, como el San Luis Club, un popular espacio en la colonia Roma, donde fue vista bailando con su pareja, el actor Callum Turner.

Este viernes 5 de diciembre, ofrecerá su último show en la CDMX a las 21:00 horas, donde se esperan grandes sorpresas y un último cover dedicado a alguna de las leyendas de la música mexicana.

