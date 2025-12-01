Más Información

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

De la mano de Volpi, Osorio y Viqueira, "Agamenón" es revisitado desde el mundo del narcotráfico

De la mano de Volpi, Osorio y Viqueira, "Agamenón" es revisitado desde el mundo del narcotráfico

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Dua Lipa dio su primer concierto en la con un beso que se quedará grabado en la memoria de todos los que se dieron cita en el la noche del 1 de diciembre del 2025.

La británica ha acostumbrado interpretar un cover de un artista popular de cada país que ha visitado y México no fue la excepción, aunque aquí eligió a una compositora de quien todos conocen su obra.

“Bésame mucho” fue el cover que Dua Lipa eligió para deleitar a las miles de almas que asistieron a la primer fecha del Radical Optimist Tour, misma que fue compuesta por Consuelo Velázquez y pese a haber sido interpretada por Luis Miguel, su primera versión fue en 1941 con Emilio Tuero.

Lee también

“Hoy quiero honrar a una gran compositora mexicana: Consuelito Velázquez. Esta canción está muy cerca del corazón de tanta gente en el mundo. Me encanta porque la historia dice que ella ni siquiera había sido besada cuando la escribió… y creo que los compositores escribimos nuestros sueños. Por eso esta canción. Si la conocen, canten conmigo”, dijo.

Dua Lipa ama México

Dua Lipa ofreció el primero de tres conciertos en CDMX con un setlist repleto de sus grande éxitos, pero entre las canciones aprovechó para declarar su amor por México.

“Estar aquí esta noche es la cereza del pastel, y es la única manera en la que quería cerrar este tour. Muchas, muchas gracias por hacerme sentir tan en casa. Siento una conexión muy, muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver”, aseguró.

Foto: César González / EL UNIVERSAL
Foto: César González / EL UNIVERSAL

Lee también

Luego de esto, Dua Lipa siguió con el show mostrando sus mejores armas tanto en el baile como en el micrófono con coreografías perfectamente ejecutadas al ritmo de temas como “New Rules”, “Levitating”, “Houdini” o “One kiss”.

“He soñado con esta noche desde que inicié el tour y con cómo se iba a sentir estar de vuelta aquí. Me siento muy agradecida. No dejo de pensar en todos los momentos increíbles que he vivido aquí… Gracias por su amor y su apoyo”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]