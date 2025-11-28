Más Información

Una de las divas consentidas de México es la, quien actualmente se encuentra inmersa en su "Radical Optimism Tour", por lo cual hará una parada en nuestro país para presentarse el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, donde se escucharán todos sus éxitos después de tres años de su última visita a la capital.

¿Qué puedes esperar de este concierto?, además de LA superproducción delshow, la cual basa su diseño escenográfico en las olas del mar y el símbolo del infinito, el cual se complementa con tecnología de punta en luz, video y sonido; Dua Lipa también se dará el lujo de lucir un vestuario de alta costura, de firmas como The Attico, Balenciaga, Chanel, Jean Paul Gaultier y Valentino.

Como si fuera un puesta en escena, el show se dividió en cinco actos, como los elementos de la naturaleza, así que cada vestuario va ad hoc a cada una de estas partes, son dejar de lado a su cuerpo de bailarines que la hacen lucir espectacular.

Algo que ha caracterizado a "Radical Optimism Tour", durante por su paso por América Latina, es que Dua Lipa ha sorprendido a sus seguidores al interpretar grandes éxitos de la música en español, por ejemplo, "Tu falta de querer", de la autoría de Mon Laferte; "De música ligera", un hit de Soda Stereo y del grupo argentino Miranda eligió "Tu misterioso alguien"; así que se espera que en sus concierto en México, donde cerrará su tour, realice la misma dinámica y uno de los compositores que suenan muy fuerte en redes sociales para esto, es el llamado "divode Juárez" Juan Gabriel.

Sobre el setlist que se podría disfrutar durante los tres conciertos en la Ciudad de México, el repertorio de sus presentaciones más recientes ha sido éste:

-Training Season

-End of an Era

-Break My Heart

-One Kiss

-Whatcha Doing

-Levitating

-These Walls

-Maria

-Physical

-Electricity

-Hallucinate

-Illusion

-Falling Forever

-Happy for You

-Love Again

-Anything for Love

-Be the One**

Encore

-New Rules

-Dance the Night

-Don't Start Now

-Houdini

Lo que debes saber

A pesar de que faltan unos días para que estos conciertos se realicen, es necesario que vayan planeando desde su ruta para llegar al Estadio GNP, hasta como deberían ir vestidos, sobre todo por el clima tan cambiante de la Ciudad de México.

Una de las rutas a seguir para llegar a este recinto, y la más fácil,es llegar por la línea 9 del metro, y bajar en la estación de Ciudad Deportiva, que está a tan sólo unos metros de la puerta 6. También el Metrobus es una buena opción, deben tomar la línea 2 hasta la estación de UPIICSA, que se ubica muy cerca de la puerta 15.También pueden llegar al Palacio de los Deportes, por la puerta 1(sobre Av. Río Churubusco) y cruzar el puente que conecta a ambos recintos, cuyos estacionamientos estarán disponibles para quien acuda al concierto en auto.

Si bien el clima se reporta cálido para la siguiente semana (segúnAccuWeather), se recomienda llevar algo abrigador porque al caer latarde bajará la temperatura hasta los 10 grados. También puedes llevar bolsas de mano, cangureras, baterías externas, medicamentos conreceta, binoculares, cámaras no profesionales y tapones para los oídos. Se recomienda no llevar bolsas o mochilas voluminosas, comida y bebidas, cámaras profesionales, cigarros, vapes, encendedores, aerosoles o perfumes, armas o objetos punzocortantes. El concierto comenzará a las 21 horas, si no hay contratiempos y retrasos.

