Más Información

Piden defensa del Dolores Olmedo al Congreso local

Piden defensa del Dolores Olmedo al Congreso local

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

“El Archivo General Agrario,  un carísimo elefante blanco”: Pedro Salmerón

“El Archivo General Agrario,  un carísimo elefante blanco”: Pedro Salmerón

Rodolfo Neri Vela: Cuatro décadas del viaje del primer mexicano al espacio

Rodolfo Neri Vela: Cuatro décadas del viaje del primer mexicano al espacio

Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

Explorarán en coloquio la historia de mujeres viajeras, exiliadas y migrantes

Explorarán en coloquio la historia de mujeres viajeras, exiliadas y migrantes

La cantante británica , ganadora de tres premios Grammy, anunció este miércoles que durante su gira por México abrirá una taquería en la capital del país, en la que habrá un menú inspirado en ella misma, souvenirs y fotografías de la artista.

En un comunicado, la intérprete anunció que la apertura del local de tacos, que será provisional, tendrá lugar el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 5 del mismo mes, cuando finalizarán los tres conciertos que la londinense tiene programados en Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros, y que hacen parte de su gira internacional Radical Optimism Tour 2025.

La taquería, ubicada en el centro de la capital mexicana, tendrá un menú inspirado en Dua Lipa, así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante y estará abierta desde las doce del día y hasta las doce de la noche durante los cuatro días de operación.

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, se encuentra inmersa en la fase latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer albúm, Radical Optimist' que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado, destacó el mensaje.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reportan que Justin Trudeau y Katy Perry están listo para dar el ‘siguiente paso’. Foto: (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, left; and Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

Katy Perry y Justin Trudeau sorprenden: revelan el importante paso que darían juntos

Escándalo en Miss Universo: filtraciones apuntan que Fátima Bosch renunciará y Raúl Rocha dejará la presidencia. Foto: AP/EFE/ Omar Harfouch IG

Miss Universo en crisis histórica: Aseguran que Fátima Bosch renunciaría a la corona y que Raúl Rocha dejaría la dirección del certamen

“Uno sale con actrices, no se casa con ellas”: la advertencia de Felipe a Harry sobre Meghan Markle, no quería que se casaran. Foto: AFP

“Uno sale con actrices, no se casa con ellas”: la advertencia de Felipe a Harry sobre Meghan Markle, no quería que se casaran

Tras cuatro divorcios, Jennifer Lopez "vende" anillos de compromiso. ¿Venderá el que le dio Ben Affleck? Foto: AFP

Tras cuatro divorcios, Jennifer Lopez "vende" anillos de compromiso. ¿Venderá el que le dio Ben Affleck?

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson se luce en vestido de látex de impacto y arrasa en Instagram

[Publicidad]