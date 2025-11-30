Aunque faltan algunos días para que Dua Lipa arranque su gira por México, la cantante decidió adelantarse y para sorpresa de sus fans ya se encuentra en tierras aztecas.

La noticia se confirmó la noche de este sábado, cuando varios usuarios de redes sociales comenzaron a compartir que la cantante británica fue vista recorriendo algunos puntos de la capital junto a su prometido, el actor Callum Turner.

Uno de estos lugares fue el restaurante Contramar, ubicado en la colonia Roma y que, dicho sea de paso, es uno de los favoritos de la británica.

En las imágenes, que ya se hicieron virales, se puede ver a Dua entrando al lugar. Vestida con un conjunto azul marino y su larga cabellera suelta, la intérprete de "Levitating" se acerca a algunas personas para saludarlas, mientras que Turner, va atrás de ella.

Algunos de los comensales que se encontraban ahí la reconocieron y, de inmediato, compartieron la ubicación de la joven en las plataformas.

En otra de las grabaciones, tomada varios minutos más tarde, se muestra el momento exacto en el que la pareja abandona el restaurante ante la mirada atónita de los fans. Y es que Dua no se detuvo ni por un momento, eso sí dedicó unas sonrisa a los curiosos.

Las reacciones no tardaron en inundar sitios como Instagram y X, y además de externar su sorpresa por la llegada de la estrella del pop, se lanzaron contra su novio, pues, dicen, mostró una actitud demasiado seria.

"¿Es el restaurante de la Roma verdad?", "Y yo que hice reservación, pero hasta el martes", "De hueva el tipo, como nadie lo topa apura a mi reina", "Se ve más relajada cuando anda con su familia", "¿Alguien sabe si va haber alguna quedada de fans para verla cerca de su hotel acá en CDMX?", "No puede ser, ¡Bienvenida a México!", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Dua Lipa ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, los próximos 1,2 y 5 de diciembre para cerrar con broche de oro el "Radical Optimism Tour".

