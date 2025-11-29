Más Información

“Ya nos recuperamos de la pandemia”: FIL Guadalajara

“Ya nos recuperamos de la pandemia”: FIL Guadalajara

Goya espectacular: Un libro reúne grabados que exponen al artista sublime

Goya espectacular: Un libro reúne grabados que exponen al artista sublime

Mis pasiones: el cielo y las estrellas

Mis pasiones: el cielo y las estrellas

Leonardo Padura aborda la pobreza de jubilados cubanos en su nuevo libro "Morir en la arena"; “mis novelas obligan de alguna forma a hablar de la situación de Cuba"

Leonardo Padura aborda la pobreza de jubilados cubanos en su nuevo libro "Morir en la arena"; “mis novelas obligan de alguna forma a hablar de la situación de Cuba"

Benjamín Barajas Sánchez comparte su pasión por la lectura y escritura

Benjamín Barajas Sánchez comparte su pasión por la lectura y escritura

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Bogotá.—El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su respaldo a la cantante Dua Lipa, quien se presentó ayer en el estadio El Campín de Bogotá, después de que circularan en redes sociales videos que muestran aglomeraciones de seguidores a las afueras del hotel donde se hospeda la artista.

“Es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, escribió el mandatario en X.

El comentario llega en medio de la preocupación manifestada por un grupo de fans de la artista, que denunció en un comunicado comportamientos que calificó como “acoso” durante las últimas horas.

En vídeos de redes sociales se observa a decenas de personas tratando de acercarse a la cantante y a su prometido, el actor Callum Turner.

El club de fans aseguró que Dua Lipa “se siente presionada, perseguida y asustada”, después de que algunos seguidores permanecieran hasta medianoche del jueves frente al hotel, algunos con parlantes y megáfonos. EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

¿Se arrepiente del divorcio? Revelan que Jennifer Lopez espera que Ben Affleck le dé otra oportunidad. Foto: AP Michael Tran

¿Se arrepiente del divorcio? Revelan que Jennifer Lopez espera que Ben Affleck le dé otra oportunidad

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría viven momento incómodo en Canadá: multa y discusión.Foto: Captura de pantalla / X

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez son detenidos en Canadá, ¿por qué? Esto se sabe

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

Salma Hayek. Foto: EFE

Salma Hayek conquista con espectacular vestido rojo de terciopelo a los 59 años

[Publicidad]