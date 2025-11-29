Bogotá.—El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su respaldo a la cantante Dua Lipa, quien se presentó ayer en el estadio El Campín de Bogotá, después de que circularan en redes sociales videos que muestran aglomeraciones de seguidores a las afueras del hotel donde se hospeda la artista.

“Es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, escribió el mandatario en X.

El comentario llega en medio de la preocupación manifestada por un grupo de fans de la artista, que denunció en un comunicado comportamientos que calificó como “acoso” durante las últimas horas.

En vídeos de redes sociales se observa a decenas de personas tratando de acercarse a la cantante y a su prometido, el actor Callum Turner.

El club de fans aseguró que Dua Lipa “se siente presionada, perseguida y asustada”, después de que algunos seguidores permanecieran hasta medianoche del jueves frente al hotel, algunos con parlantes y megáfonos. EFE