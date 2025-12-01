La gente ya está lista a las afueras del Estadio GNP Seguros, para el primer concierto de Dua Lipa en CDMX, pero eso no es todo, pues hay fila inclusive para el segundo show, que ofrecerá mañana, martes, 2 de diciembre.

Con un cartel improvisado los fans, que tienen entradas para el 2 de diciembre -en general A-, ya han comenzado a apartar sus lugares para asegurar estar lo más cerca posible de la cantante británica.

Tal es el caso de Samiro Martínez ,quien pese a ser oriundo de la Ciudad de México, decidió acampar para el show de Dua Lipa, como lo ha hecho con otros artistas que ama.

Fans de Dua Lipa, a poco de que comience el concierto de la cantante en el Estadio GNP Seguros. Foto: César González / EL UNIVERSAL

“Yo amo la experiencia de acampar cuando son generales, entonces ver al artista, conocer gente, lo hice para Dua, cuando vino en el 2023, para Billie Eilish, para Justin, cuando no vendía sus VIP para la Premier Wicked también. un buen de eventos”, dice.

Aunque la mayoría de los asistentes vienen de alcaldías cercanas, hay otros fanáticos, como es el caso de Javier, Alejandro y Zaira, jóvenes que viajaron desde Jalisco, sólo para ver a su artista favorita.

Fans de Dua Lipa hacen fila para su segundo concierto afuera del Estadio GNP Seguros. Foto: César González / EL UNIVERSAL

El grupo de amigos coincide en que la intérprete de “New Rules” juega un papel importante en la industria, tanto como está comprometida con sus seguidores, con actos como aprender español, algo que quisieran ver en más artistas internacionales.

Sus fans le envían un mensaje de agradecimiento:

“Gracias por amar tanto a Latinoamérica y por aprender español. y que es un artista que de verdad abraza al público latinoamericano como muchos otros, pues no lo han demostrado, pero ella sí, me gustaría que se esforzaran un poquito más que muestren cariño”, explica Javier.

Dua Lipa no vende boletos

Los conciertos de Dua Lipa fueron anunciados como "sold out", aunque la realidad parece ser otra, pues incluso los revendedores, a las afueras del Estadio GNP Seguros, se quejan de las bajas ventas.

Estos “comerciantes” ofrecen las entradas en rangos de los mil a los dos mil quinientos pesos, algo muy bajo, ya que comentan: “Los boletos de esta morra deberían andar en cinco, siete varos, pero nadie los quiere”.

En cuanto a la mercancía a las afueras del concierto de Dua Lipa, se ofrecen gorras, playeras, vasos, termos e incluso cobijas que van de los 200 a los 800 pesos.

