Dua Lipa se presenta esta noche en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, pero antes del concierto, varios de sus fans se dieron cita en "Taquería La Dua", un local exclusivo que la artista dispuso para brindar una experiencia inolvidable. Sin embargo, fans reportan caos y problemas en su experiencia.

Este lunes 1 de diciembre cuando el establecimiento comenzó sus actividades, varios se encontraron con la sorpresa de que su registro previo había sido modificado, pasando de una reservación a las 12:00 de la tarde a un nuevo horario a las 20:00, como ocurrió con el fan, Arturo de Jesús Panza.

“Cuando entramos nos pidieron el QR, me pidieron mi correo y ahí verificaron que me habían reagendado a las 8 de la noche. Le comenté que pues mi boleto decía a las 12. Ya me dijo: ‘No, vi el correo y sí tenía otro que me habían reagendado, que estaba muy lleno y ya no podía entrar a ese horario, me habían mandado a las ocho’”, comentó.

En "Taquería la Dua" lanzan calendarios con la imagen de Dua Lipa. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

Este no es el único caso. Luis Fernando y su madre, Cinthya, viajaron desde Monterrey para vivir la experiencia de "Taquería La Dua" y posteriormente asistir al concierto. Ambos se encontraron en la misma situación, además de llevarse una enorme decepción por la decoración del lugar, que solo consta de una figura de cartón de la artista.

“Me imaginaba una taquería con temática. En Monterrey tenemos una que se llama Taquería Juárez y está decorada de México, piñatas y los artistas más populares. Entonces yo dije: ‘Bueno, a lo mejor va a estar bonito, vale la pena, tienen ahí algo novedoso donde te tomes una foto más’, pero no”, dice la mujer.

Boletos para "Taquería La Dua" se duplicaron

Ante varios casos de personas que fueron reagendadas en horarios diferentes a los que marcaba su correo, Alejandra Rubalcava, gerente de marketing internacional de Warner Music, comentó para El Universal que hubo al menos 200 boletos duplicados, mismos que están generando estos inconvenientes.

“Hicimos varias pruebas antes de abrir la liga ya al público y bueno, hubo como 200 boletos que se duplicaron. Entonces tuvimos que bajar la liga y reacomodar a esas personas. Son casos muy aislados porque mandamos más de 5000 códigos”, explica.

Fan se sirven sus tacos a su gusto en "Taquería la Dua". Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

Pese a estos contratiempos, a aquellas personas que no puedan volver en el horario asignado se les ofrece la posibilidad de regresar otro día, aunque sin prometerles la entrada.

Así mismo, quienes se quedaron fuera del registro para "Taquería La Dua" aún tienen un rayo de esperanza: si sobra alguno de los 800 paquetes dispuestos por día, pueden entrar sin un código QR.

Dua Lipa se estará presentando este 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX como parte de su gira "Radical Optimism Tour", donde promete homenajear a varios artistas mexicanos.