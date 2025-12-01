Más Información

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

“México es un país sagrado”: Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

“México es un país sagrado”: Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

Hoy vivimos en un regimen "caprichoso y autoritario”, afirmó José Woldenberg

Hoy vivimos en un regimen "caprichoso y autoritario”, afirmó José Woldenberg

se presenta esta noche en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, pero antes del concierto, varios de sus fans se dieron cita en "Taquería La Dua", un local exclusivo que la artista dispuso para brindar una experiencia inolvidable. Sin embargo, fans reportan caos y problemas en su experiencia.

Este lunes 1 de diciembre cuando el establecimiento comenzó sus actividades, varios se encontraron con la sorpresa de que su registro previo había sido modificado, pasando de una reservación a las 12:00 de la tarde a un nuevo horario a las 20:00, como ocurrió con el fan, Arturo de Jesús Panza.

“Cuando entramos nos pidieron el QR, me pidieron mi correo y ahí verificaron que me habían reagendado a las 8 de la noche. Le comenté que pues mi boleto decía a las 12. Ya me dijo: ‘No, vi el correo y sí tenía otro que me habían reagendado, que estaba muy lleno y ya no podía entrar a ese horario, me habían mandado a las ocho’”, comentó.

Lee también

En "Taquería la Dua" lanzan calendarios con la imagen de Dua Lipa. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.
En "Taquería la Dua" lanzan calendarios con la imagen de Dua Lipa. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

Este no es el único caso. Luis Fernando y su madre, Cinthya, viajaron desde Monterrey para vivir la experiencia de "Taquería La Dua" y posteriormente asistir al concierto. Ambos se encontraron en la misma situación, además de llevarse una enorme decepción por la decoración del lugar, que solo consta de una figura de cartón de la artista.

Me imaginaba una taquería con temática. En Monterrey tenemos una que se llama Taquería Juárez y está decorada de México, piñatas y los artistas más populares. Entonces yo dije: ‘Bueno, a lo mejor va a estar bonito, vale la pena, tienen ahí algo novedoso donde te tomes una foto más’, pero no”, dice la mujer.

Lee también

Boletos para "Taquería La Dua" se duplicaron

Ante varios casos de personas que fueron reagendadas en horarios diferentes a los que marcaba su correo, Alejandra Rubalcava, gerente de marketing internacional de Warner Music, comentó para El Universal que hubo al menos 200 boletos duplicados, mismos que están generando estos inconvenientes.

“Hicimos varias pruebas antes de abrir la liga ya al público y bueno, hubo como 200 boletos que se duplicaron. Entonces tuvimos que bajar la liga y reacomodar a esas personas. Son casos muy aislados porque mandamos más de 5000 códigos”, explica.

Fan se sirven sus tacos a su gusto en "Taquería la Dua". Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.
Fan se sirven sus tacos a su gusto en "Taquería la Dua". Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

Pese a estos contratiempos, a aquellas personas que no puedan volver en el horario asignado se les ofrece la posibilidad de regresar otro día, aunque sin prometerles la entrada.

Así mismo, quienes se quedaron fuera del registro para "Taquería La Dua" aún tienen un rayo de esperanza: si sobra alguno de los 800 paquetes dispuestos por día, pueden entrar sin un código QR.

se estará presentando este 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX como parte de su gira "Radical Optimism Tour", donde promete homenajear a varios artistas mexicanos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]