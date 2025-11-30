Nuevamente Dua Lipa llamó la atención en redes sociales luego de que se viralizara un momento en el que, durante un concierto, rechazó el celular de un fan. El video rápidamente generó conmoción entre los fans.

Los hechos ocurrieron en Brasil durante el concierto de la intérprete de “Levitating”. Mientras se acercaba a la orilla del escenario hacia el público, varios fans extendieron sus celulares para que la cantante se tomara una foto o grabara un video.

Fue entonces cuando la estrella del pop tomó el celular de un fan que aparentemente tenía sistema operativo Android, pero lo devolvió de inmediato y decidió tomar un iPhone con iOS. El gesto generó polémica en redes.

"El odio hacia los androides se está volviendo demasiado extremo. A este ritmo, quizá tengamos que inventar el fonismo", "Imagina tener un androide y además estar en primera fila", escribieron

dua lipa immediately discarding a fan's android just to pick up an iphone is so funny 😭 pic.twitter.com/Bzv6NBMvxB — ໊ (@addictionlipa) November 29, 2025

¿Por qué Dua Lipa rechazó el celular?

En internet se difundió un video grabado desde la perspectiva del fan, donde se observa que su teléfono estaba usando la cámara trasera. Al intentar cambiar a la cámara frontal, Dua Lipa no pudo hacerlo.

Aparentemente, la artista de 30 años no logró encontrar la opción para intercambiar entre las cámaras, lo que la llevó a devolver el dispositivo y optar por un iPhone, con el que está más familiarizada.

Dua Lipa NO rechazó grabar con un Android, la chica le dió el celular grabando con la cámara trasera por eso se lo regresó 🫠 En Brazil grabó con con un Android / tiktok: Crystalangeless pic.twitter.com/xTU4jDvYek — duaradical 🌊🦈 (@duaradical) November 29, 2025

En redes sociales también comenzaron a circular imágenes del sábado, cuando Lipa cenó en el restaurante "Contramar" de Roma Norte, a su llegada a la CDMX. La cantante asistió acompañada de su pareja, el actor Callum Turner.

En los próximos días, Dua Lipa ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde cerrará su “Radical Optimism Tour”. Los shows están programados para el 1, 2 y 5 de diciembre.

También la artista fue captada bailando en un club de Coyoacán junto a su pareja, donde se les observó bailando felices junto a los demás asistentes el pasado sábado 29 de noviembre.

Dua Lipa & Callum Turner anoche bailando en un club en el centro de Coyoacán en Ciudad de México 💃 pic.twitter.com/3q1SMDhDRM — Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) November 30, 2025

Este lunes abrirán la taquería inspirada en el tour de la artista, donde se ofrecerán tacos temáticos basados en algunos de sus éxitos, tales como el “Taco Radical Optimism”, “Taco Houdini” y “Taco María”.

