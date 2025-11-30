Dua Lipa continúa su recorrido por Latinoamérica con el "Radical Optimism Tour", una gira que no solo presume de una escenografía espectacular, sino que también se ha convertido en un puente cultural entre la cantante británica y cada país que visita.

Como ya es tradición en sus conciertos, la intérprete de “New Rules” honra a artistas locales interpretando un cover en su idioma. En Colombia se atrevió con “Antología”, uno de los temas más personales de Shakira.

La presentación ocurrió en el Estadio El Campín, donde miles de fans colombianos no tardaron en corear cada verso. El video se viralizó en cuestión de minutos, llegando incluso a la misma Shakira.

Pocas horas después del concierto, la cantante colombiana compartió un mensaje en sus redes sociales, recordando por qué “Antología” es una de las canciones más íntimas de su repertorio.

“Me conmueve mucho escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ven cómo nos une la música? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias Dua Lipa! ¡Qué alegría!”.

El mensaje no solo confirmó la emoción de Shakira, sino también el significado especial que tiene Bogotá en la historia de “Antología”, tema que compuso allí y que, décadas después, continúa marcando generaciones. Dua Lipa respondió con el mismo cariño.

“Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. Te amo”.

Dua Lipa en México: ¿a quién rendirá homenaje?

La elección de “Antología” no fue casual. Desde Argentina hasta Perú, Dua ha construido una colección de homenajes a artistas locales en cada parada de su tour.

Argentina (7 y 8 de noviembre): “ De música ligera ” (Soda Stereo) y “Tu misterioso alguien” (Miranda!).

” (Soda Stereo) y “Tu misterioso alguien” (Miranda!). Chile (11 y 12 de noviembre): “ Tu falta de querer ” (Mon Laferte) y “El duelo” (La Ley).

” (Mon Laferte) y “El duelo” (La Ley). Brasil (15 y 22 de noviembre): “Magalenha”, “Margarida Perfumada” y “ Mas que nada ”.

”. Perú (25 de noviembre): “Cariñito”, acompañada por Mauricio Mesones.

Colombia (28 de noviembre): “Antología”, el tributo más viral de la gira.

Dua Lipa llegará a la Ciudad de México para presentarse el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros. Como en cada país ha sorprendido con un cover local, las apuestas ya están encendidas en redes.

Mientras tanto, los fans se preparan para un show dividido en cinco actos, con escenografía inspirada en el mar, vestuarios de alta costura y un repertorio que recorre toda su carrera.

