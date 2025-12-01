Duolingo rompe las redes al mostrar su foto con Dua Lipa en su visita a la CDMX

La llegada de Dua Lipa a la Ciudad de México no sólo provocó euforia entre sus seguidores, sino que también inspiró una serie de interacciones virales protagonizadas por el búho de Duolingo, cuya cuenta oficial en X aprovechó el momento para sumarse al fenómeno mediático y generar una ola de comentarios en redes sociales.

Un encuentro inesperado que encendió las redes sociales

El pasado 29 de noviembre, Dua Lipa aterrizó en México para ofrecer una serie de conciertos como parte de su “Optimism Tour”, que incluye presentaciones los días 1, 2 y 5 de diciembre en el recinto GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol.

Su llegada generó entusiasmo inmediato debido a la cercanía que la cantante ha demostrado con el público latinoamericano, especialmente desde que incorporó canciones en español durante distintos conciertos de la gira.

En medio de esa expectación, la cuenta oficial de Duolingo aprovechó la coyuntura para realizar una publicación que rápidamente se volvió tendencia.

En ella se mostraba a una joven con apariencia similar a la de Dua Lipa caminando junto a la icónica mascota de la plataforma, el búho verde conocido como Duo. La imagen fue acompañada por el mensaje: “Dua Lipa ya se encuentra en México (Se le vio con un búho verde caminando en Ciudad de México)”.

La publicación jugaba con el recurrente chiste que la empresa ha desarrollado sobre la supuesta cercanía entre la cantante y la mascota, un juego conceptual que sus seguidores reconocen desde hace tiempo.

Horas más tarde, Duolingo volvió a utilizar su cuenta para publicar otro mensaje: “Hoy tengo una cita y ustedes saben dónde”. El comentario hacía referencia directa a la apertura temporal de la taquería temática “La Dua”, un espacio gastronómico organizado en la colonia Condesa con motivo de los conciertos de la artista.

La taquería temporal que encendió el interés de los fanáticos

“La Dua” funcionará del 1 al 5 de diciembre como un proyecto itinerante realizado por Warner Music México y Taquerías Caramelos. El establecimiento ofrecerá un menú inspirado en la estética y la música de Dua Lipa, con tres preparaciones especiales: Taco Radical Optimism de caramelo con queso, Taco Houdini de chicharrón y Taco María de arrachera.

Además, la experiencia incluirá música ambiental, artículos promocionales y actividades temáticas relacionadas con la gira de la cantante.

Debido a la alta expectativa, se implementó un sistema de acceso mediante pre-registro con el fin de evitar saturación en la zona. Este proceso inició el 28 de noviembre de 2025 a través de la plataforma Passline. Las indicaciones oficiales precisaron que el registro es obligatorio para solicitar un acceso individual. Sin él, la entrada no será permitida y tampoco garantiza un lugar dentro del establecimiento, ya que su función es únicamente habilitar la posibilidad de obtener un boleto sin costo.

La participación de DuoLingo en este contexto reafirma la estrategia digital que ha caracterizado a la marca: comentarios humorísticos, interacción constante con fenómenos culturales y un estilo desenfadado que suele volverse tendencia. En esta ocasión, la combinación entre una figura global como Dua Lipa y el icónico búho verde consolidó una de las conversaciones más virales previas a los conciertos en la Ciudad de México.

