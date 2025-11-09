Dua Lipa sorprende a fans al cantar grandes éxitos de rock y pop en español

La cantante londinense Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos durante sus presentaciones en Argentina, el pasado 7 y 8 de noviembre en el Estadio Monumental River Plate de Buenos Aires, que realizó como parte de su gira "Radical Optimism Tour".

Comprometida con mantener una conexión única con su público, es costumbre que la artista británica realice una dinámica en cada país que visita, interpretando una versión diferente cada noche, buscando la manera de rendir tributo y mostrar su respeto a los músicos más emblemáticos de cada ciudad en la que se presenta.

En el escenario y ante más de 50 mil espectadores, la artista disfrutó de un momento agradable al repasar varios de sus más grandes temas como "New Rules", "Houdini" y "Levitating", no obstante, la velada se envolvió en un aire más íntimo cuando la británica interpretó algunos temas conocidos dentro de la escena musical y cultural local.

Foto: Especial. Instagram @dualipa

Dua Lipa vive un emotivo momento con fanáticos

En su primer concierto en el país, la noche del pasado viernes 7 de noviembre, la cantante sorprendió al público al cantar el famoso clásico "De Música Ligera" de la banda Soda Stereo. Con la emoción a flor de piel y una mirada cómplice, la artista dejó a todo el recinto con la boca abierta por su impoluta interpretación en español. "Aquí aprendí que la música rock es muy fuerte en Argentina... si la conoces canta conmigo", dijo antes de entonar los primeros versos.

Asimismo, en su segundo y último concierto en Buenos Aires, el sábado 8 de noviembre, la artista preparó una sorpresa más entre la expectativa de los asistentes. En medio del espectáculo, Dua Lipa entonó el tema "Tu Misterioso Alguien" del dueto de pop argentino Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas. "Me encontré una canción de un grupo que ahora me encanta", mencionó antes de iniciar el tema.

El gesto de la británica circuló a través de diversos foros en internet, hasta que finalmente llegó a los ojos de Miranda!, quienes no dudaron en compartir su reacción. "EN SHOCK TOTAL @DUALIPA", escribieron en la plataforma de X. Asimismo, en Instagram agregaron: "La versión que ni siquiera nos animamos a soñar".

Finalmente, Dua Lipa cerró su paso por la ciudad de Buenos Aires con un episodio inolvidable para todos sus fanáticos argentinos, dejando una huella imborrable en el colectivo cultural y demostrando que el amor y la pasión por la música no conoce fronteras.

El amor y la dedicación por su vocación

La estrella pop Dua Lipa reveló el pasado mes de octubre para la revista Variety que realizar esta dinámica representa un reto enorme, pues la banda tiene que aprender a tocar cada canción de forma convincente, cuidando cada aspecto para que el público local disfrute de la interpretación. Hasta el momento, la cantante ha interpretado 57 versiones en idiomas diferentes alrededor del mundo.

Asimismo, detalló que para lograr esta ambiciosa tarea, tuvo que esforzarse al aprender canciones en idiomas que no domina "¡Es muy estresante! Especialmente cuando las cantábamos en diferentes idiomas... mi lista de reproducción estaba en bucle, todo lo que hacía era mirar la letra y escuchar una y otra vez las entonaciones y los acentos", explicó para el medio citado.

La artista albano-londinense viajará a Chile para presentarse en el Estadio Nacional de Santiago el 11 y 12 de noviembre, para cerrar el año con una última parada en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre de 2025, dejando a sus fanáticos con una gran expectativa sobre los temas que podría entonar en la capital del país.

