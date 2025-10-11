¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

El pasado viernes 10 de octubre la emblemática embarcación "Marigalante" se hundió en las profundidades Puerto Vallarta, tras reportarse una falla en la bomba de achique, componente clave del sistema de desalojo de agua.

El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas y a la altura del hotel Buenavista, las fallas del sistema se agravaron y el navío comenzó a hundirse lentamente en el mar.

Luego de detectar el estado de la embarcación se activaron los protocolos de seguridad y los pasajeros fueron evacuados inmediatamente, reportándose un saldo blanco gracias a la acción inmediata y responsable de la tripulación, así como al apoyo de las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil.

Foto: Especial.

¿Cómo era el Marigalante?

Construida en Alvarado, Veracruz en 1917 y abandonada oficialmente en 1992 con motivo del quinto Centenario del Descubrimiento de América, esta embarcación turística era una réplica exacta de "La Santa María", la nave con la que el explorador y navegante Cristóbal Colón cruzó el Atlántico para toparse con un continente totalmente nuevo.

Elaborado 100% de madera, el barco pirata tenía un peso aproximado de 700 toneladas y su interior estaba adornado por 3 mástiles de madera con velamen triangular y cuatro cubiertas con una capacidad total de 240 pasajeros. Además de tres pangas para maniobras y auxilio en navegación y actividades acuáticas.

Adaptado para la comodidad y seguridad de los turistas, el navío contaba con equipo profesional de luz y sonido, cuarenta tanques de cinco litros con líquido extinguidor ABC, baños para damas compuestos de ocho sanitarios y baños para caballeros compuestos de cuatro sanitarios y 3 mingitorios, así como un comedor para 120 personas.

"Desde su llegada a Puerto Vallarta, esta embarcación se convirtió en un símbolo de identidad, historia y orgullo, engalanando las aguas de la bahía con su presencia majestuosa y ofreciendo experiencias inolvidables a millones de visitantes", expresó en un comunicado oficial la empresa dueña del barco.

Finalmente, la compañía dueña de la atracción informó que las personas que adquirieron boletos para los próximos viajes recibirán un reembolso íntegro de su compra. Además, dio a conocer que en los próximos meses, la hermana del Marigalante arribará a las aguas de la bahía, para continuar su legado de historia, emoción y orgullo vallartense.

