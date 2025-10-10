La emblemática nao "Marigalante", símbolo turístico de Puerto Vallarta durante más de tres décadas, se hundió esta mañana frente al centro de la ciudad debido a una falla en su sistema de achique.

El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas y a la altura del hotel Buenaventura, las fallas del sistema se complicaron, por lo que el navío comenzó a hundirse lentamente.

La tripulación activó los protocolos de seguridad y todos los pasajeros fueron evacuados; se informó que todos se encuentran a salvo.

La empresa propietaria de la embarcación expresó su agradecimiento a las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil por el apoyo durante el incidente.

Lee también: Ataque armado en Morelia deja dos hombres y una mujer muertos; hay otras dos personas lesionadas

“Agradecemos especialmente a prestadores de servicios de la zona que acudieron al auxilio de nuestra embarcación”, señaló la empresa en un comunicado.

Esta tarde en #PuertoVallarta se hunde el barco turistico MARIGALANTE (copia de la carabela SantaMaria de Cristobal Colon) falta de mantenimiento y descuido contruida en alvarado veracruz en 1982 en un aniversario del descubrimiento de America pic.twitter.com/cNT5plKnxj — Menny ALERTA DE RIESGO (@MennyValdz) October 11, 2025

Construida en 1987 y botada oficialmente en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, la Marigalante fue una réplica de la Santa María, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico.

Desde su llegada a Puerto Vallarta se convirtió en un símbolo para el turismo en las aguas de la bahía, ofreciendo experiencias a millones de visitantes durante su historia.

Lee también: Gobierno de Tamaulipas utilizará maquinaria propia para reparar caminos dañados por lluvias: Américo Villarreal

“La empresa se siente orgullosa, junto con el pueblo de Vallarta, de este barco que por más de 30 años fue emblema de alegría, tradición y belleza en nuestra bahía. Asimismo, reafirma su compromiso con todo su personal, garantizando que nadie quedará desamparado y que cada colaborador contará con el apoyo necesario durante este proceso”, indica el comunicado.

Se informó que quienes adquirieron boletos para próximos viajes en la Marigalante recibirán el reembolso íntegro de su compra y en los próximos días se dará a conocer el mecanismo oficial para realizar esta gestión.

“Con esperanza y gratitud, se anuncia que en un lapso de dos a tres meses, la hermana de la Marigalante arribará a las aguas de la bahía, para continuar su legado de historia, emoción y orgullo vallartense. Hoy, la Marigalante descansa en las aguas que siempre fueron su hogar, donde seguirá viva en la memoria y el corazón de todos los que la vieron navegar”, señalo la empresa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr