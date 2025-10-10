Morelia, Michoacán.- Sujetos fuertemente armados irrumpieron en una vivienda de la ciudad de Morelia y dispararon en contra de los habitantes.

El ataque, dejó como saldo preliminar, dos hombres y una mujer, muertos, además de que hay otras dos personas lesionadas, que fueron trasladadas a un hospital de la capital michoacana.

El hecho criminal ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Catalaya, de la colonia Leandro Valle, en medio de una serie de ajustes de cuentas entre grupos criminales antagónicos.

Horas antes, en Apatzingán, el problema entre el conductor de una motocicleta y un automovilista, terminó en el asesinato a tiros de un hombre.

Lee también: Samuel García presenta proyecto "Ponte Nuevo: Ponte Libertad"; contará con una inversión de 150 mdp

La agresión, ocurrida sobre la calle Ignacio López Rayón, de la colonia Lomas de la Palmira, dejó también dos personas más, lesionadas, en ese municipio de la Tierra Caliente.

A menos de 15 kilómetros, en esa misma región, pero en el municipio de Parácuaro, se informó de una emboscada a personal de la Policía municipal.

Los reportes señalan que los criminales, integrantes de un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, disparó en contra de los oficiales, mientras patrullaban en la localidad 20 de Noviembre.

Resultado de esa ofensiva, dos elementos de la Policía Municipal, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Apatzingán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr