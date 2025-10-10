Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes 10 de octubre, un hombre fue detenido tras arrojar una granada de fragmentación contra policías estatales que atendían un reporte de violencia familiar. El artefacto bélico no estalló.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 horas, afuera de un domicilio ubicado en las calles Quintana Roo y 12 de Octubre, de la colonia Olivares.

Los agentes llegaron al lugar tras el reporte de violencia familiar, pero el sujeto se tornó agresivo y arrojó la granada contra los agentes.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la Policía Estatal atendieron un llamado al número de emergencias 9-1-1 sobre un caso de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un individuo que se comportaba de manera agresiva y amenazaba con detonar un artefacto explosivo.

De inmediato, los oficiales aplicaron los protocolos de seguridad, logrando inmovilizar y detener al sujeto para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró el llamado a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al 9-1-1.

