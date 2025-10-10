Más Información

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes 10 de octubre, tras arrojar una granada de fragmentación contra policías estatales que atendían un reporte de . El artefacto bélico no estalló.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 horas, afuera de un domicilio ubicado en las calles Quintana Roo y 12 de Octubre, de la .

Los agentes llegaron al lugar tras el reporte de violencia familiar, pero el sujeto se tornó agresivo y arrojó la granada contra los agentes.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la Policía Estatal atendieron un llamado al número de emergencias 9-1-1 sobre un caso de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un individuo que se comportaba de manera agresiva y amenazaba con detonar un artefacto explosivo.

De inmediato, los oficiales aplicaron los protocolos de seguridad, logrando inmovilizar y detener al sujeto para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró el llamado a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al 9-1-1.

