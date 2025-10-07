Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil en Hermosillo, al momento del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 y en el que murieron 49 niñas y niños, fue arrestado en Estados Unidos tras una orden de captura internacional.

La detención fue confirmada por Gabriel Alvarado, abogado del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, quien indicó que Copado fue capturado por autoridades estadounidenses en cumplimiento de una ficha roja emitida por la Interpol.

Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en Florence, en el estado de Colorado en Estados Unidos, así lo confirmó el abogado de la Guardería ABC, Gabriel Alvarado.

El representante legal del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, comentó que esta colectividad le otorgó el perdón, pero tiene pendientes con la justicia por los menores fallecidos.

Roberto Copado Gutiérrez, ex titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, tiene una orden de reaprehensión vigente en México y una sentencia a cumplir de 5 años y 7 meses.

Esta detención en Estados Unidos, se suma a la de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil, quien fue entregada a las autoridades mexicanas a través de la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Arizona.

Téllez Nieves ya se encuentra interna en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Femenil de Hermosillo.

El incendio en la Guardería ABC, ubicada en la capital sonorense, dejó también decenas de niños con secuelas permanentes y marcó un antes y un después en la regulación de estancias infantiles en México.

A más de 16 años del siniestro, las familias de las víctimas continúan en la lucha por justicia y castigo para todos los responsables.

Organizaciones civiles y padres de familia han señalado en repetidas ocasiones la impunidad y lentitud en el proceso judicial del caso, por lo que estas recientes detenciones son vistas como un posible avance, aunque todavía insuficiente.

