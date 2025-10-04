Más Información

Angleton.- Dos niños murieron y otros dos resultaron gravemente heridos en un tiroteo cerca del suburbio de Angleton, en Houston, Texas, informaron las autoridades.

El departamento de policía del condado de Brazoria informó en una publicación de Facebook que los agentes respondieron a los informes del tiroteo y encontraron a dos niños, de 13 y 4 años, muertos por disparos. Otros dos menores, de 8 y 9 años, fueron trasladados en un helicóptero médico a un hospital y se encontraban en estado crítico.

“Afortunadamente, los dos niños heridos se encuentran ahora en condición estable”, dijo el sábado Madison Polston, la funcionaria de asuntos públicos del departamento policial.

También comentó que una mujer fue arrestada en relación con el tiroteo. Los investigadores trabajan para verificar qué relación existe entre ella y los menores.

Las autoridades dijeron que no hay una amenaza para la comunidad.

No se habían ofrecido otros detalles sobre dónde ocurrió el tiroteo o las circunstancias que llevaron a él, pero Polston expresó que su departamento esperaba tener una actualización con más detalles el sábado por la noche.

“Aunque los detalles aún están en desarrollo, la pérdida de dos niños de esta forma es una tragedia”, escribió el departamento de policía en la publicación de Facebook. “Nuestros pensamientos están con la familia y todos los afectados mientras seguimos averiguando más sobre esta desgarradora situación”.

Angleton es una ciudad de aproximadamente 19 mil 500 habitantes y es la sede del condado de Brazoria. Está ubicada a unos 72 kilómetros (45 millas) al sur de Houston y forma parte del área metropolitana de Houston–The Woodlands–Sugar Land.

