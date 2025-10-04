Más Información

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Guardianas del manglar colombiano

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Así quedó publicada la nueva norma para el traslado de gas LP; incluye gobernador de velocidad y GPS

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

Diputado morenista propone sancionar a quienes hagan memes o stickers sin consentimiento

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Cae "El Fresa" líder del Cartel del Pacífico en Chiapas; lo capturan en Mérida, Yucatán

Vehículos pesados circulan sobre área de grieta reparada en el puente de la Concordia

El presidente de Estados Unidos, , advirtió a Hamas que "no tolerará demoras" que puedan poner en peligro el acuerdo paz impulsado por la Casa Blanca, y agradeció a el cese de los ataques aéreos sobre la Franja.

"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la y el acuerdo de paz. Hamas debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán", escribió en su red Truth Social.

El mandatario insistió en que no aceptará "ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza" para la paz regional.

"¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!", prometió.

Franja de Gaza. Foto: AFP
Franja de Gaza. Foto: AFP

Hamas acepta liberar a rehenes bajo el acuerdo de paz de Trump

Trump celebró este viernes que Hamas aceptara liberar a los rehenes israelíes que mantiene en la Franja bajo los términos expresados en el plan que impulsa para el enclave palestino, y pidió a Israel que cesara los bombardeos sobre Gaza.

El plan de 20 puntos que el presidente presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

La Casa Blanca confirmó que el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, viaja este sábado a El Cairo, Egipto, para avanzar las negociaciones sobre el plan de paz antes de su implementación.

