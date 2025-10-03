Más Información

Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes israelíes

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Alistan gran final de México Canta con Grupo Intocable y Majo Aguilar; competirá con La Casa de los Famosos

Cae el “Terry”, integrante de Los Malportados, en posesión de un lanzagranadas y droga en Azcapotzalco

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Hamas aceptó la propuesta de paz de Donald Trump para con una serie de condiciones y matices, tras el ultimátum que el mandatario estadounidense había fijado.

En un comunicado difundido en Telegram, el grupo islamista anunció su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes —vivos y muertos— y a entregar la administración de la Franja a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos "basado en un consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico".

Aseguró además que está listo para entablar negociaciones inmediatas a través de mediadores internacionales para discutir los detalles del acuerdo.

Hamas dejó claro que otros aspectos del plan, relacionados con los derechos del pueblo palestino y el futuro político de Gaza, deberían abordarse dentro de un "marco nacional palestino unificado" y de acuerdo con las resoluciones internacionales vigentes.

La declaración no mencionó el desarme de Hamas, una demanda israelí clave incluida en la propuesta de Trump.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció en X "que entre bastidores en la Oficina Oval: el presidente Trump responderá a la aceptación por parte de Hamas de su Plan de Paz. ¡Manténganse al tanto!".

Leavitt compartió en la red social X, junto con el mensaje, una fotografía en la que se ve a Trump y grabando su mensaje frente a las cámaras.

