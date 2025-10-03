Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes israelíes

Hamas aceptó la propuesta de paz de Donald Trump para Gaza con una serie de condiciones y matices, tras el ultimátum que el mandatario estadounidense había fijado.

En un comunicado difundido en Telegram, el grupo islamista anunció su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes —vivos y muertos— y a entregar la administración de la Franja a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos "basado en un consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico".

Aseguró además que está listo para entablar negociaciones inmediatas a través de mediadores internacionales para discutir los detalles del acuerdo.

Hamas dejó claro que otros aspectos del plan, relacionados con los derechos del pueblo palestino y el futuro político de Gaza, deberían abordarse dentro de un "marco nacional palestino unificado" y de acuerdo con las resoluciones internacionales vigentes.

La declaración no mencionó el desarme de Hamas, una demanda israelí clave incluida en la propuesta de Trump.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció en X "que entre bastidores en la Oficina Oval: el presidente Trump responderá a la aceptación por parte de Hamas de su Plan de Paz. ¡Manténganse al tanto!".

Leavitt compartió en la red social X, junto con el mensaje, una fotografía en la que se ve a Trump y grabando su mensaje frente a las cámaras.

