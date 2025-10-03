Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Madres buscadoras viven entre amenazas

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

Prevé mayoría en San Lázaro corregir reforma a Ley de Amparo

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

El presidente de Estados Unidos, , dijo que tiene hasta el próximo domingo a las 18:00 horas de Washington (22:00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja de Gaza o "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.

Trump presentó el pasado lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes en manos de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el exprimer ministro británico Tony Blair.

"Se debe llegar a un antes de las seis (6) p. m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamas", escribió Trump en Truth Social.

El presidente aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamas "están rodeados y atrapados militarmente", esperando a que él dé la orden de ejecutarlos.

Pide a habitantes de zonas donde está Hamas abandonar "zona de muerte potencial"

Pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamas a que "abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza".

Agregó, sin embargo, que Hamas tiene "una última oportunidad" para aceptar el plan de Washington que, dijo, ha sido aceptado ya por "las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio".

El acuerdo, que según dijo traerá la paz a la región después de 3 mil años, también "PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS".

Les exigió por tanto que acepten el plan y que "LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA".

Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamas, afirmó en una entrevista con la cadena Al Jazeera que el grupo responderá "pronto" a la propuesta del presidente estadounidense.

Trump había afirmado el martes que el grupo islamista tenía "tres o cuatro días" para dar una repuesta.

El plan contempla también la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.

