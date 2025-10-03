El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Hamas tiene hasta el próximo domingo a las 18:00 horas de Washington (22:00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja de Gaza o "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.

Trump presentó el pasado lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes en manos de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el exprimer ministro británico Tony Blair.

"Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes de las seis (6) p. m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamas", escribió Trump en Truth Social.

Lee también Más de 400 activistas de la flotilla Global Sumud que iba a Gaza están detenidos, según funcionario israelí

El presidente aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamas "están rodeados y atrapados militarmente", esperando a que él dé la orden de ejecutarlos.

Pide a habitantes de zonas donde está Hamas abandonar "zona de muerte potencial"

Pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamas a que "abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza".

Agregó, sin embargo, que Hamas tiene "una última oportunidad" para aceptar el plan de Washington que, dijo, ha sido aceptado ya por "las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio".

El acuerdo, que según dijo traerá la paz a la región después de 3 mil años, también "PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS".

Les exigió por tanto que acepten el plan y que "LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA".

Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamas, afirmó en una entrevista con la cadena Al Jazeera que el grupo responderá "pronto" a la propuesta del presidente estadounidense.

Lee también "No nos detendremos hasta que Palestina sea libre", afirma la flotilla Global Sumud, interceptada por Israel

Trump había afirmado el martes que el grupo islamista tenía "tres o cuatro días" para dar una repuesta.

El plan contempla también la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc