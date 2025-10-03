Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Madres buscadoras viven entre amenazas

Madres buscadoras viven entre amenazas

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

Prevé mayoría en San Lázaro corregir reforma a Ley de Amparo

Prevé mayoría en San Lázaro corregir reforma a Ley de Amparo

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

Indonesia suspendió la licencia de después de que la plataforma rechazara comunicar datos relacionados con las recientes protestas antigubernamentales, anunció este viernes el Ministerio de Comunicación y Asuntos Numéricos del archipiélago.

Indonesia es el segundo mercado de TikTok, una aplicación para compartir videos que pertenece al grupo chino , con más de 100 millones de usuarios.

En un comunicado, el ministerio declaró haber "suspendido temporalmente" la licencia de explotación de la aplicación por no haber proporcionado datos correspondientes a las actividades de su función de transmisión en directo durante las manifestaciones antigubernamentales de agosto.

Lee también

Inicialmente destinadas a denunciar las desigualdades económicas, las protestas tomaron un cariz violento tras la muerte de un mototaxista atropellado por la policía. Según las ONG, los disturbios se saldaron con diez muertos.

TikTok subrayó que cumple con la legislación de los mercados en los que opera. Foto: Unsplash
TikTok subrayó que cumple con la legislación de los mercados en los que opera. Foto: Unsplash

El gobierno, concretamente, pidió datos de tráfico a TikTok, junto con otra información relacionada con la "presunta monetización" de actividades de directo por parte de cuentas sospechosas de realizar apuestas en línea.

El ministerio indicó que TikTok tenía hasta el 23 de septiembre para proporcionar estos datos, pero no lo había hecho.

Lee también

TikTok, por su parte, subrayó que cumple con la legislación de los mercados en los que opera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos. Foto: iStock / FJZEA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día. Foto: iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez / Gobierno de México

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día

Visa americana. iStock

Cierre de gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasará con las citas de visa americana? ¿Se cancelan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Te rechazaron la visa americana? Esto es lo que debes saber antes de volver a aplicar

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo