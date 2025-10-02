Video de TikTok: Jóvenes convierten vagón del Metro CDMX en salón de clases; explican funcionamiento de la bobina de Tesla

Por medio de TikTok se viralizó el video de un grupo de jóvenes mexicanos que transformaron un vagón del metro de la CDMX en un salón de clases al presentar una exposición científica.

En el clip se observa a dos jóvenes mostrando una maqueta de la bobina creada por Nikola Tesla, que es un transformador eléctrico capaz de producir corriente alterna de alto voltaje, un invento que revolucionó la transmisión de energía eléctrica.

“Damas y caballeros, hoy les venimos a presentar un proyecto innovador, nuestro transformador resonante, también llamado Bobina Tesla (...) Lo que este científico nos enseñaba era la transformación y creación de energía a través de un medio inalámbrico”, mencionó el joven.

La Bobina de Tesla revolucionó la transmisión de energía eléctrica. Foto: Especial

Jóvenes explican el funcionamiento de la bobina de Tesla en Metro de CDMX

La maqueta que muestran en el video, fue puesta a prueba al encender una lámpara al colocarla junto a la bobina y en cuanto la alejaron volvió a apagarse, sorprendiendo a los usuarios que fueron testigo de la exposición.

“Esto ocurre por el fenómeno de la inducción electromagnética, ya que esto forja un campo electromagnético”, explicó el joven.

Cabe señalar que se desconoce si los jóvenes ensayaban una exposición escolar o si su propósito es la divulgación científica.

"Buen intento, chicos"

"Gracias por llevar la ciencia al vagón del metro"

"Felicidades por su esfuerzo"

"Sigan echándole ganas a la escuela"

"Su maestro o maestra debe sentirse orgulloso"

"México necesita más chicos como ustedes perdonen al público"

Fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video.

