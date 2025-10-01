¿De qué trata Dead End: Paranormal Park, la serie por la que Elon Musk pide cancelar Netflix?

Elon Musk se volvió tendencia en redes sociales al encender la polémica al publicar una invitación para cancelar Netflix: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, se leía en el mensaje que rápidamente se hizo viral junto a una imagen que hacía referencia al Caballo de Troya con el nombre de la plataforma de streaming, que por dentro contenía la frase: “Agenda Transgénero Woke”.

A pesar de que a esa publicación le siguieron otras como parte del boicot a Netflix organizado por el empresario, la imagen del Caballo de Troya trascendió por hacer referencia directa a la serie Dead End: Paranormal Park, la cual acusa de “promover a la comunidad transgénero entre los niños” a través de los dibujos animados que fueron catalogados por la plataforma para una audiencia a partir de los 7 años.

Cabe destacar que de igual manera, fue señalado que el boicot fue ideado por Musk como una represalia en contra del director de la serie, Hamish Steele, ya que en días pasados se burló de la muerte de Charlie Kirk.

Leer también: Hija trans de Elon Musk debuta como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York

Elon Musk pide cancelar suscripción a Netflix. Foto: Redes sociales

¿De qué trata Dead End: Paranormal Park?

La producción original de Netflix fue estrenada en el 2022 y fusiona la fantasía con la comedia de terror al seguir a unos adolescentes que combaten contra demonios junto a su perro en un parque de diversiones, salvando al mundo de llegar a un apocalipsis sobrenatural.

Los protagonistas son Bernie (quien se identifica como una persona transgénero) y Norma, dos empleados del parque de diversiones que trabajan en la atracción de la casa embrujada, donde descubren un portal que conduce al mundo sobrenatural.

Dead End: Paranormal Park cuenta con un total de 20 capítulos divididos en dos temporadas, pues fue cancelada en el 2023, cuando Netflix dio a conocer que no contaría con una tercera entrega.

