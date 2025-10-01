¿Quién es Horsegiirl, la DJ alemana que causó sensación en Fashion Week?

En el marco del Fashion Week en París, el mundo de la moda abrió la puerta a las nuevas tendencias que dejarán huella durante las próximas temporadas, junto a las personalidades invitadas por las casas de moda más exclusivas.

Entre los encuentros más inesperados del mundo de la farándula y la alta costura, en las primeras filas de las pasarelas, la presencia de una joven destacó por llevar una máscara hiperrealista en forma de caballo que causó furor entre los medios y los demás asistentes.

Con un concepto que rompe esquemas, la DJ Alemana Horsegiirl, se volvió tendencia por su aparición junto a Paris Jackson, Devon Windsor y Becky G en el front row de la diseñadora Stella McCartney en Fashion Week de París.

“Caballo”



Porque Paris Jackson se sentó al lado de la DJ alemana Horsegiirl en la Fashion Week de Paris.



¿Quién es Horsegiirl?

Al igual que muchos referentes en el mundo de la música electrónica, Horsegiirl oculta su identidad debajo de una máscara de caballo creando una forma humanoide que la hace única al momento de subirse al escenario.

Horsegiirl también es una cantante y productora que ha generado gran misterio en la escena, pues su icónica máscara de caballo es parte de su identidad como artista, ya que su universo creativo gira alrededor del imaginario ecuestre, algo que ha fascinado tanto a fans de la música electrónica como a usuarios de redes sociales que comparten sus videos y presentaciones.

Sus presentaciones siempre se acompañan de un fuerte componente visual. Fotos: Redes Sociales

Su sencillo "My Barn My Rules", se viralizó en el 2023 en la plataforma TikTok y cautivó a los internautas con sus melodías pegajosas, letras divertidas y un estilo único que combina géneros como happy hardcore, eurodance, hardstyle, gabber y pop electrónico, creando una experiencia explosiva y llena de energía.

