Tulsi Gabbard, directora saliente de Inteligencia Nacional, difundió este viernes una red de más de 120 biolaboratorios en más de 30 países. En un mensaje en X, acompañado de un video, indicó que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) "continuará trabajando con socios en toda la administración para identificar dónde están estos laboratorios, qué patógenos contienen y qué “investigación” se está llevando a cabo".

En un comunicado se indicó que "estos laboratorios incluyen algunos en Ucrania, que podrían estar en riesgo de verse comprometidos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, la Comunidad de Inteligencia advirtió previamente que un laboratorio biológico financiado por Estados Unidos en Ucrania probablemente albergaba patógenos peligrosos y seguía siendo vulnerable a las amenazas de ataques, incautaciones o daños por parte de Rusia".

En el reporte se añadió que "hasta ahora, se había ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense la información sobre la existencia y financiación de estos laboratorios. Personas poderosas han encubierto intencionadamente la información relativa a la existencia, la historia, la ubicación y la financiación de estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos, afirmando falsamente que no existen y acusando a cualquiera que diga lo contrario de ser un agente extranjero y un traidor a Estados Unidos".

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Se mencionó que Gabbard "emitió nuevas directrices a la comunidad de inteligencia ordenando una mayor recopilación de información sobre estos laboratorios e instalaciones en el extranjero. Esta directiva ya está proporcionando nuevos detalles sobre los ensayos clínicos que se llevan a cabo en dichas instalaciones, lo que suscita importantes preocupaciones éticas, financieras y de seguridad con respecto a estas supuestas iniciativas de salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Sobre el Instituto de Medicina Veterinaria Experimental y Clínica en Kharkiv

Según documentos publicados, "el Instituto de Medicina Veterinaria Experimental y Clínica (IECVM) en Kharkiv probablemente alberga al menos algunos patógenos peligrosos y casi con certeza sigue siendo vulnerable a operaciones de información rusas, incautación o daños".

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Según los reportes, a principios de la década de 2010 se documentó que el Instituto en esa zona ya albergaba cientos de patógenos y era uno de los más de 40 laboratorios que recibían asistencia del Programa de Reducción de Amenazas Biológicas del Departamento de Defensa de EU.

Siempre según las prubeas desclasificadas, "el IECVM, tan recientemente como en 2019, presentaba al menos algunas deficiencias en bioseguridad y protección biológica, especialmente en las salas donde se manipula la bacteria contagiosa Brucella, según los informes". Agrega que "información de 2012 indica que al menos el edificio de virología del IECVM tiene un sótano.

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Indica que "estamos trabajando para entender mejor el estatus actual de los patógenos y las condiciones de bioseguridad en el IECVM y otros laboratorios ucranianos porque reportes recientes sugieren que fueron ordenados destruir sus reservas después de la invasión rusa. IECVM bactería del ántrax, bacteria Brucella".

Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.



In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026

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