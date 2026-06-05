El presidente Donald Trump dijo que quiere que Bill Pulte, su nuevo director interino de Inteligencia Nacional, reduzca esa dependencia, que ya se ha recortado de forma significativa durante su segundo mandato.

Trump señaló que el tamaño de esa agencia ha sido “demasiado grande durante demasiado tiempo” y que “si recortara, no me importaría”.

“Bill Pulte es muy bueno, tiene mucho talento”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba a Wisconsin. El presidente republicano dijo en una entrevista previa con The Wall Street Journal que le ha pedido a Pulte que inicie el proceso de despedir empleados.

Lee también Trump nombra a Bill Pulte director de Inteligencia Nacional; era jefe de una agencia federal de vivienda

En la entrevista con el Journal, el mandatario afirmó que ya le ha transmitió su opinión a Pulte, quien se ha desempeñado como jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, pero no tiene gran experiencia en Seguridad Nacional.

“Me gustaría verla más pequeña. Creo que hay mucha gente ahí que no debería estar ahí”, expresó Trump en lo que, según el Journal, fue una referencia a funcionarios de la comunidad de inteligencia que habían servido en las administraciones demócratas de los presidentes Joe Biden y Barack Obama.

Trump le comentó al Journal que quiere que Pulte “inicie el proceso” de despedir personal y que el eventual director permanente lo continúe. El gobernante ha indicado que no nominará formalmente a Pulte para el cargo.

“Francamente, podría ser bueno que él lo sacuda antes de que llegue la gente”, declaró Trump. “Porque, si (Pulte) reduce el tamaño en coordinación conmigo… y en coordinación con posiblemente la persona que vaya a entrar… puede hacer gran parte del trabajo duro y no tendríamos que cargar a alguien que llegue”.

Lee también Tulsi Gabbard dimite como directora de Inteligencia de EU; será a partir del 30 de junio

El presidente eligió a Pulte a principios de esta semana en una decisión sorpresiva que ha encontrado resistencia bipartidista en el Senado, que confirma las nominaciones presidenciales. El nombramiento temporal ahora ha enredado la renovación de un programa de vigilancia y los demócratas, clave para la votación, señalaron que no confiaban en Pulte —cuya oficina supervisa 18 agencias de inteligencia— para ayudar a administrar el programa de vigilancia.

Bajo la predecesora de Pulte, Tulsi Gabbard, la agencia ya había tomado medidas para reducir su tamaño. La administración Trump apuntó en agosto que el presupuesto de la oficina se recortaría en más de 700 millones de dólares al año, al tiempo que reducía el tamaño de su plantilla.

En ese momento, Gabbard afirmó que la oficina se había vuelto “sobredimensionada e ineficiente” al anunciar la reducción de la plantilla en aproximadamente un 40%.

Gabbard renunció el mes pasado tras revelar el diagnóstico de cáncer de su esposo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc