El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, un estrecho aliado que también dirige a los gigantes de la refinanciación Fannie Mae y Freddie Mac, como director interino de Inteligencia Nacional.

Bill Pulte ha sido nombrado director interino en sustitución de Tulsi Gabbard, que dimitió del cargo a finales de mayo después de que su nombramiento, en febrero de 2025, ya levantara polvareda.

Estos poco más de 15 meses en el cargo han estado marcados por la diferencia de posicionamiento de Gabbard y Trump respecta a la guerra con Irán.

"William tiene una amplia experiencia gestionando los asuntos más delicados en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, y agregó que Pulte seguiría desempeñando sus funciones relacionadas con la vivienda.

Pulte, de 38 años, es conocido por su defensa acérrima de Trump, incluso con ataques públicos hacia sus detractores, lo que le ha valido el sobrenombre en algunos medios locales de "perro de presa" del presidente.

Gabbard presentó hace dos semanas al presidente, Donald Trump, su dimisión a ese cargo para poder atender a su marido, enfermo de cáncer.

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