Tulsi Gabbard renunció el viernes a su cargo como directora de Inteligencia Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, alegando que necesita apartarse debido a que su esposo padece cáncer. Es la cuarta funcionaria del gabinete en dimitir durante el segundo mandato de Trump.

En su carta de renuncia, que publicó en redes sociales, Gabbard indicó que le comunicó a Trump que dejaría el cargo el 30 de junio. Dijo que a su esposo le habían diagnosticado recientemente una forma rara de cáncer de hueso y que “enfrenta grandes retos en las próximas semanas y meses”.

“En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla”, escribió en la misiva.

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Trump, en su propia publicación en redes sociales en la que anunció la renuncia de Gabbard, expresó: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble, y la extrañaremos”. Dijo que el principal adjunto de ella, Aaron Lukas, será el director interino de inteligencia nacional.

Su esposo es un director de fotografía que ha trabajado en documentales

Gabbard se casó con Abraham Williams en abril de 2015, según The New York Times.

Según el medio, Williams fue criado en Hawái por su madre, Anya Anthony, y su padrastro, Timothy S. Anthony.

Williams es un director de fotografía que ha trabajado en anuncios publicitarios, largometrajes, documentales, videos musicales y cortometrajes, según su página web profesional.

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Según The New York Times, la pareja, "se conocían desde hacía tiempo, pero no llegaron a conocerse bien hasta 2012, "cuando él colaboraba como voluntario en las grabaciones de mis anuncios de campaña", escribió Gabbard en un correo electrónico. "Aproximadamente un año y medio después, me invitó a salir por primera vez en una fiesta de cumpleaños que organizó un amigo en común. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de relajarnos y hablar de verdad a nivel personal".

Gabbard escribió que su amistad y relación se fortalecieron gracias a su "amor mutuo por el océano y el surf".

El medio narró cómo fue la propuesta de matrimonio: “Regresé de Washington D.C. y el día antes de Acción de Gracias, mencionó que quería ir a surfear al atardecer en la costa sur esa noche. Estuve en reuniones todo el día y, cuando salimos, el sol ya empezaba a ponerse. Nos quedamos atascados en un semáforo en rojo larguísimo y él se estaba frustrando muchísimo. No entendía cuál era el problema".

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"Cuando llegamos y empezamos a remar, el sol estaba a punto de ponerse. Él remó rápidamente hacia la zona de espera, muy por delante de mí, y esperó mientras yo me adentraba lentamente en el agua. Luego se acercó, sacó un artilugio con doble cuerda, sujeto a un flotador cubierto de cinta adhesiva dorada, con un hermoso anillo, y me dijo: "Tengo una pregunta para ti: ¿Te casarías conmigo?".

Gabbard y Williams se casaron en una ceremonia védica en Hawái en abril de 2015 .

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