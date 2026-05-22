Estados | 22-05-26 | 16:10 | Actualizada | 22-05-26 | 16:10 |

La Paz, BCS.— Un hombre de 37 años fue detenido en , Baja California Sur, acusado de intentar llevarse a un en un parque, a quien habría contactado a través de un juego en línea.

Los hechos —que han causado asombro esta tarde en la capital— ocurrieron durante un en una ubicada sobre las calles Bahía Concepción, entre avenida del Valle y avenida del Mezquite.

Según los reportes de la Policía Municipal, un entrenador deportivo alertó a las autoridades tras detectar una actitud sospechosa de un hombre que se acercó preguntando por un menor llamado Ricardo, y aseguró que era su padre; sin embargo, el menor lo rechazó. Negó que fuera su padre y fue entonces que el entrenador lo protegió y llamó a las autoridades.

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Había viajado desde Ciudad de México

Tras lo ocurrido, arribaron elementos de la Policía Municipal y, durante el interrogatorio, el hombre se identificó como Luis Ángel “N”, de 37 años.

Declaró que viajó desde Ciudad de México para encontrarse con el menor, con quien presuntamente mantenía contacto previo mediante un videojuego en línea.

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El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa.

El menor quedó bajo resguardo de las autoridades en tanto la madre arribó por él.

vr/JACL

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