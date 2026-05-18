LA PAZ, BCS., 18 de mayo. — El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (COBACH) estalló este lunes la huelga en el subsistema educativo, luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno estatal, del aumento del 4 por ciento, al considerarla insuficiente frente al rezago laboral y la pérdida de poder adquisitivo.

El estallamiento se realizó hacia las 12:00 horas, luego de que concluyera sin acuerdos la revisión contractual 2026 entre autoridades y la representación sindical, dejando sin clases a unos 9 mil estudiantes de todos los planteles del estado.

Desde marzo, el sindicato había emplazado a huelga y originalmente el movimiento estaba previsto para abril; sin embargo, fue prorrogado 30 días para privilegiar el diálogo y evitar afectaciones al ciclo escolar, explicó el dirigente del Sindicato del Colegio de Bachilleres, José Alfredo Duarte Jiménez.

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Declaró que durante las mesas de negociación solo hubo avances en temas administrativos y contractuales sin impacto económico.

Acusan pérdida de poder adquisitivo

Precisó que la propuesta salarial planteada por autoridades estatales contempla un incremento del 4%; no obstante, aseguró que el impacto real sería menor debido a prestaciones vinculadas al salario y a retenciones fiscales aplicadas a los ingresos del personal.

Estalla huelga del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de BCS; se quedan sin clases 9 mil estudiantes. Foto: Especial.

De acuerdo con el sindicato, el ajuste salarial quedaría por debajo de la inflación y no compensa el deterioro acumulado en las condiciones económicas de trabajadores del subsistema.

Actualmente, el Colegio de Bachilleres en Baja California Sur tiene una planta de 570 trabajadores sindicalizados.

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Demandas históricas pendientes

El líder sindical añadió que, entre las exigencias pendientes por resolver, se encuentra la falta de procesos de recategorización docente desde hace más de una década, así como la ausencia de promociones definitivas por horas adicionales desde hace siete años.

Estas condiciones –dijo– han limitado el desarrollo laboral y profesional del personal docente y administrativo.

Puntualizó que la huelga representa la última vía tras agotar las negociaciones con autoridades educativas y estatales, pero remarcó que las autoridades estatales no buscaron lograr una negociación justa y puso como ejemplo el 6.5 por ciento que lograron los trabajadores burócratas.

“No pedimos nada extraordinario, pero tampoco que nos dejen tan rezagados de los demás”, finalizó.

dmrr