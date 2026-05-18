Un civil sin vida y otro lesionado, dejó un enfrentamiento entre una célula del crimen organizado y soldado de la VII Región Militar, en el municipio de Jiquipilas, en la región Frailesca, zona en la que dos organizaciones se mantienen enfrentadas por la disputa del territorio.

Fuentes oficiales informaron que, durante un patrullaje, los soldados fueron atacados en la comunidad Vicente Guerrero, que derivó en un enfrentamiento donde un presunto criminal perdió la vida y otro más identificado como Marcos C.S, resultó herido.

Minutos después del ataque armado, arribaron al sitio elementos de la Policía Estatal y otras fuerzas policiales.

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El lesionado fue trasladado a un hospital para su recuperación, mientras que el cuerpo del presunto criminal fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Desde hace más de cinco años, el municipio de Jiquipilas, al igual que Cintalapa, Villaflores, Ocozocouatla y otros de la región Frailesca, zona que conecta con Oaxaca y el Pacífico, se registra una confrontación entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa.

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