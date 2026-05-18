En su primer día de gira por Europa, el Gobernador Samuel García anunció la expansión en Nuevo León de la empresa sueca Atlas Copco.

Con este anuncio, la empresa líder en soluciones industriales, especializada en compresión de aire, generación de energía y vacío industrial fortalece la colaboración estratégica para proyectos de expansión industrial en Nuevo León.

La inversión, fortalece sectores estratégicos como manufactura avanzada, automotriz, infraestructura y tecnología, con lo que se impulsa el desarrollo de proveedores mexicanos para operaciones de Atlas Copco en Estados Unidos, consolidando a Nuevo León como un hub industrial de alta tecnología y atractivo para futuras expansiones.

Samuel García anuncia expansión de Atlas Copco en Nuevo León; fortalecen industria tecnológica. Foto: Especial.

“Esta empresa ya llegó a Nuevo León a hacer compresores y todo lo que tiene que ver con semiconductores ahora que Nuevo León está migrando a esta industria del futuro donde está todo el tema de data centers, chips y tecnología, pues lleva esta empresa sueca que empieza a crecer y a expandirse”.

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La empresa es un proveedor estratégico de la industria de semiconductores que se llega a Nuevo León que hace los cuartos para poder fabricar los semiconductores.

El encuentro fue una reunión de trabajo donde se dieron a conocer los detalles de dos proyectos estratégicos de Atlas Copco Group en Apodaca: AIM Servicios Administrativos y MEXSO - Sourcing Team Compressor Technique.

Samuel García anuncia expansión de Atlas Copco en Nuevo León; fortalecen industria tecnológica. Foto: Especial.

Ambos proyectos fortalecen las capacidades de manufactura avanzada, semiconductores y desarrollo de proveedores industriales en Nuevo León.

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Asimismo, el establecimiento de MEXSO en 2023 impulsa el desarrollo de proveedores mexicanos para operaciones de Atlas Copco en Estados Unidos, consolidando a Nuevo León como un hub industrial de alta tecnología y atractivo para futuras expansiones.

Además, el Gobernador sostuvo un encuentro con Marcus Wallenberg, uno de los mayores accionistas de las principales empresas suecas como SKF, ABB, Astra Zeneca, Nasdaq, SEB, Aleris, Sobi, BraunAbility, Wartsila, Permobil, EQT, Electrolux, Husqvarna, Saab, Ventura, Mölnlycke Health Care y Ericsson con quien dialogó sobre las oportunidades en inversión y expansiones que se impulsarán con el Tratado de Libre Comercio que están por establecer México y Europa.

La reunión con uno de los empresarios nórdicos más influyentes también abordó temas como la colaboración institucional y el desarrollo de proyectos de alto impacto para Nuevo León.

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Dentro de la mesa de trabajo, participaron directivos de la compañía de electrodomésticos Electrolux, quienes mostraron su interés por llevar su empresa a Nuevo León.

Samuel García anuncia expansión de Atlas Copco en Nuevo León; fortalecen industria tecnológica. Foto: Especial.

Finalmente, el Mandatario estatal participó en un evento de promoción del Mundial en la Residencia de México en Suecia, donde en conjunto con los embajadores en Suecia, de Estados Unidos, Christine J. Toretti y Canadá, Robert Sinclair dieron a conocer la riqueza de cada país en el sector turístico.

Dentro de las ventajas que enlistó el Gobernador, destacó la apertura de vuelos directos como el de Houston y Dallas, así como la oferta hotelera de alta calidad con la que cuenta la entidad para hospedar a los visitantes extranjeros.

dmrr